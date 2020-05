Come disattivare la riproduzione automatica su YouTube

Redazione Webnews,

La riproduzione automatica su YouTube è ormai la norma: pochi secondi dopo aver terminato la visione di un video, la piattaforma ne fa partire in automatico un altro e poi un altro ancora. Se in molti casi questa funzionalità può essere utile, chi non ha intenzione di passare ore a guardare video su YouTube si ritrova, dopo la visione di un video, a dover cliccare velocemente su Annulla per evitare altri annunci pubblicitari e un secondo video.

In pochi sanno che la riproduzione automatica del video successivo su YouTube può essere disabilitata in pochi secondi, anche se l’opzione non è proprio immediata. Vediamo come fare.

Disattivare la riproduzione automatica su YouTube da smartphone

Aprite l’app di YouTube;

Fate un tap sull’icona del vostro account;

Fate un tap su Durata di visualizzazione ;

; Deselezionate la voce Riproduci automaticamente video successivo.

Disattivare la riproduzione automatica su YouTube da desktop

Aprite il sito ufficiale di YouTube;

Scegliete un qualsiasi video e fate partire la riproduzione;

Cliccare sull’icona dell’ingranaggio nella barra di riproduzione;

Disabilitate la voce Riproduzione automatica.