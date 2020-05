Vodafone: gratis per un mese Giga, minuti e Sms illimitati

Redazione Webnews,

Vodafone ha deciso di fare un regalo ai propri clienti: per un mese possono utilizzare gratis le offerte Infinito. Una volta terminato il periodo di prova, gli utenti possono a loro volta continuare ad usufruire del nuovo piano al prezzo pattuito oppure tornare alla promozione precedente. Si tratta della campagna con la quale Vodafone ha deciso di promuovere le offerte di Infinito, pensate per quei clienti che hanno bisogno di tanti minuti, tanti messaggi e anche tanti Giga per navigare.

Vodafone: le tre offerte Infinito

Le offerte Infinito, che Vodafone offre gratuitamente per un mese con la possibilità di aggiungere anche Tidal o Now TV, sono le seguenti tre:

– Infinito: Giga (velocità 2 Mbps), minuti e messaggi illimitati (1.000 minuti e 1 Giga fuori dall’Unione Europea) al prezzo di 26,99 euro/mese.

– Infinito Gold Edition: Giga (velocità 10 Mbps), minuti e messaggi illimitati (1.000 minuti e 2 Giga fuori dall’Unione Europea) al costo di 29,99 euro/mese.

– Infinito Black Edition: Giga (velocità massima), minuti e messaggi illimitati (1.000 minuti e 5 giga fuori dall’Unione Europea) al prezzo di 39,99 euro/mese.

Vodafone Infinito: attivazione del mese gratuito e disdetta

Per aderire alla promozione Infinito e usufruire subito del mese gratuito è possibile consultare il sito ufficiale di Vodafone o contattare il servizio clienti. Una volta terminato il mese gratuito, la promozione si rinnoverà automaticamente al prezzo stabilito e succitato, quindi dovrà essere premura degli utenti ricordarsene e decidere il da farsi. Se la si vuole disdire, dunque, si deve utilizzare l’app MyVodafone compatibile con smartphone Android e iPhone, oppure tramite l’area personale del sito e il servizio clienti.