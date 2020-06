WMF Online 2020: ecco il programma completo

Matteo Tontini,

Il WMF torna quest’anno con un format unico e innovativo, per adeguarsi all’attuale emergenza sanitaria. A partire da oggi fino al 6 giugno, il primo Festival dedicato all’Innovazione al tempo del Covid-19 presenza il WMF Online 2020: con oltre 200 tra speaker e ospiti, l’evento prevede un ricco programma formativo, nella nuova veste di multisala online.

Saranno 30 le sale su temi legati al Web Marketing e all’Innovazione e non mancherà un Mainstage in formato show televisivo per ospitare talk ispirazionali e testimonianze sulle sfide del presente e del futuro, soprattutto alla luce di questo difficile periodo a causa della pandemia.

Tra gli ospiti del WMF Online si annoverano Sophia il Robot, Claudio Marchisio, Andrea Scanzi, Gessica Notaro, il PM antimafia Giuseppe Lombardo, Andrew McAfee del MIT di Boston, Lo Stato Sociale. L’obiettivo è quello di diffondere l’innovazione attraverso il digitale e l’offline, spaziando tra formazione, attualità, futuro, tecnologia e riflessioni su come l’innovazione, vero filo conduttore del Festival, possa agire sulla società di oggi e di domani.

Il Festival si è aperto con uno show a sorpresa questa mattina alle ore le 9:30, ma proseguirà nei prossimi giorni con una serie di momenti di dibattito e intrattenimento. Sono tanti anche gli argomenti legati all’attualità: Patrizia Moretti, madre di Federico Aldrovandi, sarà collegata telefonicamente il 6 giugno per affrontare il tema della giustizia, anche alla luce della tragica uccisione di George Floyd negli USA.

Spazio anche a Fabio Massimo Castaldo, vice-presidente del Parlamento Europeo, con il quale il WMF organizza e promuove l’hackathon #EuropeiControCovid19: per la prima volta interamente online, l’iniziativa racconterà 4 storie italiane di solidarietà e cooperazione, tra le quali anche l’attività portata avanti dai volontari del Banco Alimentare dell’Emilia Romagna e della Croce Rossa Italiana.

Questo e tanto altro al WMF Online 2020. È possibile consultare il programma completo sul sito ufficiale.