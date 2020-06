Come creare una Skill per Alexa di Amazon

Redazione Webnews,

Se siete assidui utilizzatori di Alexa, l’assistente vocale di Amazon integrato nei dispositivi della linea Echo, ma anche in dispostivi di terze parti e accessibile tramite l’app dedicata per iOS e Android, vi sarete già imbattuti più volte nelle Skill che ampliano sensibilmente il ventaglio dei comandi di Alexa.

Oggi Amazon ha deciso di dare a tutti gli utenti la possibilità di creare in modo facile e veloce delle Skill con risposte personalizzate per Alexa. La novità risponde al nome di Alexa Skill Blueprint, uno strumento che Steve Rabuchin, Vice President di Amazon Alexa, ha così descritto:

Alexa Skill Blueprint è un modo completamente nuovo di istruire Alexa attraverso Skill personalizzate solo per noi e la nostra famiglia. Per iniziare non è necessario avere esperienza di programmazione o nella realizzazione di Skill. La mia famiglia ha creato in pochi minuti la nostra Skill dedicata alle frecciatine sarcastiche, ed è stato davvero divertente interagire con Alexa in un modo totalmente nuovo e personalizzato.

L’interfaccia di Alexa Skill Blueprint è chiara e di facile navigazione. È sufficiente collegarsi a questo indirizzo per iniziare subito a creare Skill e risposte personalizzate per Alexa scegliendo tra diverse categorie disponibili. Vediamole di seguito.

Alexa Skill Blueprint, le categorie disponibili

A casa

Domande e risposte personalizzate: permette di personalizzare le risposte alle proprie domande

Ospite: consente di dare il benvenuto ai propri ospiti fornendo loro informazioni utili rispetto alla casa e al quartiere in cui ci si trova

Quanti giorni mancano: è possibile inserire in Alexa una data importante per visualizzare i giorni che mancano a tale evento

A chi tocca: permette di far scegliere direttamente Alexa a chi tocca fare qualcosa

Pianificazione delle faccende: permette di pianificare e monitorare le faccende settimanali per tutta la famiglia

Divertimento e giochi

Cosa fare: consente di far scegliere in modo casuale ad Alexa un elemento da un elenco di cose da fare personalizzato

Ispirazioni: permette di creare la propria lista di frasi ispirazionali preferite

Frecciatine: permette di divertirsi con amici e parenti con divertenti frecciate

Complimenti: consente di elogiare amici e parenti con una lista di lusinghe personalizzate

Comunità e organizzazioni

Flash briefing: consente di creare contenuti giornalieri o settimanali per i propri clienti

Università: consente di pubblicare lezioni e interventi tenuti dai relatori della propria università

Apprendimento e Conoscenza

Flashcard: permette di studiare, mettersi alla prova e padroneggiare una qualsiasi materia con l’uso della voce

Come creare una Skill per Alexa di Amazon

Dopo questa panoramica, non vi resta che dare sfogo alla vostra creatività. Scegliete una delle categorie proposte, cliccateci sopra e seguite le istruzioni di Amazon. Se, ad esempio, volete creare una Skill per gestire la pianificazione delle faccende settimanali per tutta la famiglia, questa è la procedura da seguire:

Crea un elenco dei membri della famiglia

Crea un elenco delle faccende settimanali… tutte quelle che ti vengono in mente!

Assegna e pianifica le faccende

Dai un nome alla tua Skill

Modifica in qualsiasi momento le assegnazioni o aggiungi altre faccende

La Skill privata sarà creata in pochi minuti e sarà disponibile solo ed esclusivamente per il vostro account di Amazon Alexa e i vostri dispositivi associati. Nel caso di questa skill particolare, Amazon spiega che “ogni settimana, Alexa tiene traccia delle faccende annotate e assegna un punto per ogni faccenda completata. Chiedile in qualsiasi momento il punteggio delle faccende per scoprire chi è in testa alla classifica. Inoltre, puoi assegnare la stessa faccenda a più persone, nell’arco di tutta la settimana“.

La procedura è simile per tutte le altre Skill che è possibile creare con Alexa Skill Blueprint. Alcune possono essere condivise coi propri amici ed installate sui loro dispositivi con Alexa, mentre altre restano necessariamente private.