WMF Online: oltre 1 milione di utenti raggiunti

Il WMF Online – Edizione Diffusa si è concluso lo scorso 6 giugno confermando che il più grande Festival dell’Innovazione si evolve, si trasforma, abbraccia e unisce le idee giunte da tutta Italia e anche dall’estero. È stata un’edizione ibrida che ha confermato l’evento ideato e prodotto da Search On Media Group – il primo Festival sull’Innovazione nel contesto dell’emergenza Covid-19 – come acceleratore e piattaforma di riferimento a livello globale sui temi dell’innovazione, del digitale e della tecnologia.

L’evento ha raggiunto online oltre 1 milione di persone per un appuntamento senza precedenti nell’ambito del nuovo format trasmesso dal Palacongressi di Rimini e IEG e da altri luoghi simbolici in Italia, come alcuni tra i più importanti teatri, palasport e case artistiche. Sul Mainstage si sono alternati ospiti collegati e in presenza, come il giornalista Andrea Scanzi o il Robot Sophia, il procuratore aggiunto Giuseppe Lombardo, Luisa Impastato da Casa Memoria a Cinisi, Lo Stato Sociale, il calciatore Claudio Marchisio (ex Juventus), la showgirl Gessica Notaro, il sociologo Paolo Crepet e, in generale, realtà e persone che, con le loro esperienze e testimonianze, hanno fatto da trait d’union tra lo show del palco centrale e l’attività formativa degli oltre 250 speaker impegnati in 30 sale formative.

Tra le sale formative ci sono state Video Strategy, Digital Tourism, Social Media Strategies, Startup, Search Engine Adv, E-commerce, Piattaforme e Servizi, Brand, Aruba, Book Presentation e le sale tematiche realizzate da alcuni sponsor dell’evento tra cui Aruba, Mediaset Infinity, Polimeni.legal e Shopify.

Il WMF, evolutosi in una formula unica per modalità e varietà dei temi affrontati, ha confermato la vocazione di aggregatore di forze al servizio della società: dai ricercatori ai professionisti, passando per imprese, istituzioni, artisti, giornalisti, studenti, personaggi del mondo dello spettacolo, tutti uniti per dare un concreto apporto alla ripartenza della nazione e del pianeta, ponendo ancora una volta l’Innovazione e l’unità di intenti al centro e al servizio della comunità.

WMF: a novembre la prossima edizione

I risultati ottenuti dall’edizione sperimentali saranno inevitabilmente il viatico per il futuro. Il WMF – acronimo di Web Marketing Festival e di “We Make Future”, che è anche il claim dell’evento – guarda già alla seconda edizione del 2020, in programma dal 19 al 21 novembre al Palacongressi, questa volta con l’intento di tornare a parlare di Innovazione digitale, tecnologica e sociale con ospiti e partecipanti direttamente sul palco di Rimini.

Particolare soddisfazione, dunque, per Cosmano Lombardo, CEO di Search On Media Group e Ideatore del format WMF: “In quanto acceleratore di Innovazione – ha spiegato – ci siamo sentiti in dovere di portare l’Innovazione in Italia e all’estero. Abbiamo raddoppiato gli appuntamenti nel 2020, ma non solo. Era in primis necessario diffondere e portare l’Innovazione ovunque dopo i mesi che hanno sconvolto la nostra società: per questo, abbiamo pensato nel WMF di giugno di creare un format ibrido, diffuso, unico al mondo, che abbinasse le dinamiche di uno studio televisivo a sale formative online attraverso una piattaforma in grado di promuovere e favorire l’interazione tra gli utenti, ma anche, attraverso un villaggio espositivo digitale, tra le aziende”.

“Abbiamo trasformato – ha insistito Lombardo – luoghi culturali in luoghi della formazione, a partire da Casa Memoria Peppino e Felicia Impastato, che ha ospitato la Sala Voice e Podcast, o l’Arena di Monza, casa del Consorzio Vero Volley. Oppure l’hackathon online organizzato con il Parlamento Europeo, che ha coinvolto giovani universitari impegnati nel valorizzare, attraverso la comunicazione, le storie di solidarietà di #EuropeicontroCovid-19”. E ancora: “abbiamo riproposto la Startup Competition più grande l’Italia, questa volta online, permettendo ancora una volta a realtà imprenditoriali innovative e agli investitori di incontrarsi. Inoltre, abbiamo organizzato il primo assessment sulle competenze digitali, di cui presenteremo i risultati nelle prossime settimane”.

Il percorso del WMF è già tracciato e, assieme all’edizione che andrà in scena il 19-20-21 novembre a Rimini, apre le porte al mondo: è stata ufficializzata e presentata sul Mainstage la serie di eventi internazionali che porteranno l’opera di divulgazione del Festival tra Cina, Canada, Vietnam, Australia, Croazia, Spagna, Bulgaria, Serbia, Francia, Grecia, Tunisia e Malta.