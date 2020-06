Come guardare un video su YouTube senza pubblicità

Redazione Webnews,

Ormai è la norma: quando facciamo partire un video su YouTube dobbiamo inevitabilmente sorbirci almeno qualche secondo di pubblicità. Il tasto che permette di saltare il video promozionale e guardare il contenuto su cui abbiamo cliccato, infatti, generalmente compare almeno 5 secondi dopo, ma può arrivare anche a 10 secondi e, in alcuni casi, siamo costretti a guardare l’intera pubblicità prima di entrare nel vivo.

C’è una scappatoia, svelata in queste ore da un utente di Reddit, per far partire subito il video che si è deciso di guardare senza perdere altro tempo. La scappatoia non è fare un abbonamento a YouTube, quella è la soluzione ufficiale al problema, ma un piccolo trucco facile e veloce da eseguire: è sufficiente inserire un “.” subito dopo la prima parte dell’indirizzo, dopo il “.com” e prima del codice identificativo del video.

Dopo aver inserito il “.” è sufficiente premere invio per far ricaricare la pagina e far partire subito la visione del video senza il fastidioso e spesso per nulla pertinente annuncio pubblicitario.

Il trucchetto è disponibile da tempo, ma solo in queste ore si sta diffondendo a macchia d’olio: per questo è lecito aspettarsi che in breve tempo gli sviluppatori di YouTube troveranno il modo di chiudere questa piccola falla e fare in modo che gli annunci pubblicitari vengano visualizzati comunque.

In attesa che questo accade, buona visione priva di pubblicità!