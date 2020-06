TIM raddoppia i Giga per 3 mesi: le offerte

Redazione Webnews,

TIM ha presentato ufficialmente le nuove offerte Supergiga 40 e Supergiga 100, che erano già state anticipate nei giorni scorsi. Attivabili direttamente dal sito ufficiale dell’operatore costano rispettivamente 9,99 euro e 13,99 euro, si tratta dell’evoluzione delle precedenti Supergiga 20 e Supergiga 50 presenti, che per i primi tre mesi raddoppiano le soglie di traffico senza costi aggiuntivi. Si tratta dunque di offerte pensate per chi naviga molto tramite la Sim e non ha bisogno di traffico telefonico. Di seguito i dettagli delle nuove promozione e le modalità di attivazione.

TIM Supergiga 40

TIM Supergiga 40 offre 40 GB a 9,99 euro al mese per 3 mesi, dopo dei quali l’offerta si rinnoverà allo stesso prezzo, ma i Giga scaleranno a 20. Al superamento dei Giga inclusi, la navigazione prevede un costo di 1,90 euro ogni 200 megabyte per un massimo di 1 Giga. Per l’attivazione, fa sapere l’operatore, è possibile scegliere un nuova TIM Card oppure utilizzare una TIM Card già attiva. Nel primo caso è previsto l’acquisto di una nuova scheda telefonica che costa 25€, di cui 5€ per l’attivazione e 20€ di traffico prepagato incluso.

TIM SuperGiga 100

TIM Supergiga 100, invece, mette a disposizione 100 Giga al mese al costo di 13,99 euro per tre mesi. Al termine del periodo di promozione, i Giga scenderanno a 50. Anche in questo caso, l’offerta è attivabile tramite una nuova sim o una TIM Card già in possesso. Per i clienti che utilizzeranno il sito ufficiale per attivare la promozione, il primo mese sarà gratuito. Il costo può essere addebitato sul credito presente della TIM Card, attraverso bonus e promozioni accreditati sulla stessa, oppure tramite carta di credito (Visa, Mastercard e Amex), carte prepagate, conto corrente bancario o postale.