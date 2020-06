PS5 è davvero enorme, secondo i fan

Matteo Tontini,

PS5 è stata finalmente presentata in via ufficiale da Sony, nel corso di un grande evento digitale. Tuttavia c’è ancora una domanda che assilla i fan: quanto sarà grande la console?

Probabilmente bisognerà aspettare fin quando la società non fornirà le dimensioni ufficiali (o la mostrerà accanto a qualcos’altro per avere un termine di paragone) per saperlo con certezza, ma ciò non impedisce ai fan di sbilanciarsi con supposizioni personali. E sulla base delle prime ipotesi, PS5 sarà enorme (forse la piattaforma casalinga più grande degli ultimi anni).

Un’immagine creata dall’utente di Reddit u/GREBO7 (che è possibile vedere in apertura dell’articolo), mostra quelle che potrebbero essere le dimensioni di PlayStation 5 rispetto alle precedenti piattaforme Sony e alle console Microsoft, inclusa la prossima Xbox Series X. Come è possibile notare, PS5 è incredibilmente alta – si stima che possa raggiungere oltre 14 pollici di altezza. Nonostante sia più sottile della prossima console Xbox, che ha la forma di un frigorifero, è impossibile immaginare PlayStation 5 come una console piccola: infatti, le sue dimensioni potrebbero essere addirittura maggiori di Xbox One e PS3 (che, insomma, non erano di dimensioni tanto ridotte!).

Sebbene Sony abbia in programma di distribuire una versione più sottile di PS5 priva di un’unità ottica, quel modello potrebbe essere allo stesso modo più grande di PS4 Pro e Xbox One X, come mostra il mock-up di Adam Fairclough pubblicato su Twitter. Eccolo qui.

I've done this about 4 times and I'm getting similar results. pic.twitter.com/4lWxdhaoKq — EvilBoris HDR (@EvilBoris) June 11, 2020

Le supposizioni dei fan si basano sul confronto delle dimensioni delle porte USB-A e delle unità disco – due elementi fisici mostrati su PS5 – con altre console. Ovviamente è possibile che la piattaforma di nuova generazione Sony sia più piccola di quanto si aspettano i giocatori, ma, a meno che le immagini mostrate da Sony non siano completamente errate, le dimensioni ufficiali non dovrebbero essere troppo distanti dagli esempi pubblicati in rete.