Spusu: i dettagli delle offerte Sole, Mare e Luna

Redazione Webnews,

Spusu, il nuovo operatore di telefonia mobile, ha presentato stamane le offerte con le quali aggredirà il mercato italiano. Confermata l’opzione di cui già stanno disponendo da tempo i clienti austriaci, ovvero la “Riserva Dati Spusu”: i minuti, gli Sms e i Giga non utilizzati possono essere accumulati e utilizzati il mese successivo. E non è tutto, perché il nuovo operatore offre chiamate gratuite i in tutta Europa e promette un servizio clienti che supporterà gli utenti in qualunque tipo di problematica.

Le tre offerte di Spusu: i dettagli

Sono tre le offerte con cui Spusu sbarca in Italia e ricalcano per caratteristiche esattamente quelle che disponibili in Austria. Nel nostro Paese le offerte prendono il nome di Sole (S-ole), Mare (M-are) e Luna (L-una). Vediamo quanto costano e cosa includono.

Spusu S-ole

S-ole offre al costo di 7,90 euro al mese 500 minuti verso numeri fissi e mobili nazionali, 10 GB di traffico dati e 100 Sms con la possibilità di accumulare fino a 20 Giga di riserva.

Spusu M-are

Ad un prezzo di 9,90 euro al mese, con questa offerta si hanno 1.000 minuti verso numeri fissi e mobili nazionali, 200 Sms e 15 Giga di traffico dati, con una possibilità di accumulo fino a 30 Giga.

Spusu L-una

La terza offerta di Spusu, L-una, offre 2.000 minuti di chiamate verso fissi e mobili nazionali, 500Sms e 50 Giga con la possibilità di accumularne fino a 100. Il costo, in questo caso, è di 13,90 euro.

Durante la conferenza stampa di presentazione delle offerte, i vertici di Spusu hanno sottolineato che per il momento non sarà incluso nelle offerte il servizio VoLTE (le chiamate su rete LTE). Non ci sarà, invece, alcun limite all’attivazione delle offerte, né vincolo di permanenza. Tutte le altre informazioni saranno a disposizione sul sito ufficiale dell’operatore.