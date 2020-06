Dropbox lancia il password manager Dropbox Passwords

Redazione Webnews,

Se siete tra i tantissimi utilizzatori di un password manager, applicazioni o estensioni gratuite o a pagamento che vi permettono di conservare in modo sicuro le vostre password, tra i servizi tra i quali scegliere a partire da oggi c’è anche Dropbox Passwords, che segue di pochi mesi l’acquisizione di Valt da parte di Dropbox.

Dropbox Passwords, al pari di servizi premium come 1Password e LastPass, è una vera e propria cassaforte per i vostri dati di login, che saranno conservati e possono essere consultati in qualsiasi momento accedendo con le vostre credenziali di Dropbox, da qualsiasi dispositivo collegato al vostro account, che si tratti di un iPhone o uno smartphone Android, ma anche PC e Mac.

Dropbox Passwords si presenta come un’app standalone che al momento è disponibile in versione beta privata per gli utenti di Dropbox Plus, la versione di Dropbox in abbonamento a partire da 9,99 euro al mese.

Il funzionamento di Dropbox Passwords non dovrebbe essere troppo dissimile da 1Password e LastPass, anche se al momento non è chiaro se oltre ai dati di login degli utenti si potranno anche creare delle note sicure come accade già da anni per LastPass o se, come l’ottimo password manager di Safari, gli utenti potranno soltanto conservare nomi utente e password.