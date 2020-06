GoDaddy lancia GoDaddy School of Digital per le PMI italiane

Redazione Webnews,

L’emergenza sanitaria legata alla pandemia di COVID-19 e la chiusura forzata per diverse settimane hanno spinto le PMI a puntare sulla presenza online, così da farsi conoscere e, per quanto possibile, portare avanti la propria attività anche durante il lockdown. Qualcuno si è affacciato per la prima volta in questo nuovo mondo, altri già presenti online hanno intensificato la propria attività, non sempre utilizzando gli strumenti più adatti per farlo.

La semplice presenza online non è sufficiente. È necessario ottimizzare quella presenza, curare l’immagine digitale e sfruttare al meglio tutte le tecniche esistenti. Questo ha generalmente un costo non sempre accessibile, ma ora GoDaddy Inc. ha deciso di venire in supporto delle PMI italiane lanciato una serie di lezioni e workshop gratuiti che puntano a colmare il divario digitale in cui si trovano molte piccole e medie imprese italiane.

La GoDaddy School of Digital, supportata dalla business school di Ninja Marketing, Ninja Academy, offrirà sei workshop online che coinvolgeranno docenti e influencer esperti in marketing, comunicazione digitale, social network ed e-commerce con l’obiettivo di spiegare a chi vorrà partecipare come promuovere il proprio sito utilizzando i social network, ma anche come valorizzare la propria attività e come realizzare un e-commerce per prodotti fisici o servizi.

La serie di corsi gratuiti partirà il 2 luglio prossimo e vedrà la partecipazione di influencer come Silvia Fascians, Elisa Zanetti, Mente Nomade e Virginia Varinelli. Ogni lezione avrà una durata di circa 90 minuti e sarà trasmessa online all’interno di un gruppo chiuso su Facebook per poi essere messe a disposizione della community della GoDaddy School of Digital per essere fruite on-demand in ogni momento e da qualunque dispositivo.

Gianluca Stamerra, Regional Director di GoDaddy per Italia, Spagna e Francia, ha così illustrato l’interessante e utile iniziativa:

La mission di GoDaddy è dare potere agli imprenditori di tutti i giorni e la GoDaddy School of Digital rappresenta uno dei modi con cui offriamo loro un supporto concreto; ovvero un programma di formazione digitale accessibile direttamente a casa e completamente gratuito. Il nostro obiettivo è contribuire alla ripresa del settore produttivo e offrire alle piccole imprese e ai liberi professionisti l’opportunità di raggiungere gli obiettivi che si sono prefissati. Siamo molto orgogliosi di questa iniziativa e felici di poter fare affidamento sull’esperienza dei docenti di Ninja Academy, per aiutare imprenditori e professionisti di tutta Italia.

Per iscriversi alla GoDaddy School of Digital ed entrare nel gruppo chiuso su Facebook è sufficiente collegarsi a questo indirizzo e rispondere ad un breve questionario.