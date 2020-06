Samsung lancia i Galaxy Book: prezzi e specifiche

Redazione Webnews,

I nuovi computer portatili premium di Samsung, i Galaxy Book, sono finalmente disponibili anche in Italia nelle tre versioni presentate da Samsung e pensate per tre tipologie diverse di utenti, a cominciare dal più economico e potente Galaxy Book S per arrivare al top di gamma, il Galaxy Book Flex, progettato per chi ha bisogno della tecnologia più recente e più avanzata per ottenere eccellenti risultati.

I tre nuovi portatili Samsung non hanno nulla da invidiare ai dispositivi della concorrenza. Anzi, si posizionato in una fascia alta e puntano a chi è alla ricerca di dispositivi affidabili, super efficienti e realizzati con materiali di altissima qualità, in pieno stile Samsung.

Vediamo insieme nel dettaglio i tre nuovi Galaxy Book di Samsung.

Samsung Galaxy Book S: specifiche e prezzo

Con una batteria che assicura fino a 17 ore di autonomia e un peso davvero ridotto, appena 950 grammi, il Samsung Galaxy Book S è perfetto per chi si muove molto ed ha bisogno di avere sempre a portata di mano, ovunque si trovi, di un dispositivo efficiente e pronto all’uso. Non solo. La modalità Outdoor consente di aumentare istantaneamente la luminosità a 600 nit con una combinazione di due tasti, così da avere una visione chiarissima e pulita anche durante le giornate più soleggiate.

Lo schermo, e questo non si può dire per molti dispositivi della concorrenza, supporta le interazioni touch così da velocizzare una serie di operazioni come si farebbe con uno smartphone o un tablet.

Sistema operativo : Windows 10 Home / Pro

: Windows 10 Home / Pro Display : LCD TFT FHD da 13,3 pollici con pannello touchscreen

: LCD TFT FHD da 13,3 pollici con pannello touchscreen Dimensioni : 305,2 x 203,2 x 6,2 ~ 11,8 mm

: 305,2 x 203,2 x 6,2 ~ 11,8 mm Peso :v 950 g

:v 950 g CPU : Processore Intel Core con Intel Hybrid Technology

: Processore Intel Core con Intel Hybrid Technology Grafica : Intel UHD Graphics

: Intel UHD Graphics Memoria : 8 GB di RAM

: 8 GB di RAM Archiviazione : 512 GB eUFS, MicroSD slot (fino a 1 TB)

: 512 GB eUFS, MicroSD slot (fino a 1 TB) Fotocamera : 1 MP

: 1 MP Batteria : 42 Wh

: 42 Wh Connettività : Wi-Fi 6 (Gig+), 802.11 ax 2×2

: Wi-Fi 6 (Gig+), 802.11 ax 2×2 Porte : 2 USB-C, 1 porta combinata uscita cuffie/ingresso microfono, lettore di schede multimediali MicroSD

: 2 USB-C, 1 porta combinata uscita cuffie/ingresso microfono, lettore di schede multimediali MicroSD Sensori : Sensore di impronte digitali, sensore di luce ambientale (attivazione/disattivazione della retroilluminazione della tastiera)

: Sensore di impronte digitali, sensore di luce ambientale (attivazione/disattivazione della retroilluminazione della tastiera) Autenticazione : Accesso a Windows Hello tramite impronta digitale

: Accesso a Windows Hello tramite impronta digitale Audio: Quattro altoparlanti stereo: audio di AKG, suono immersivo con tecnologia Dolby Atmos

Galaxy Book S ha un prezzo di 1.229,00 euro e sarà in vendita in Italia a partire dal 30 giugno 2020.

Samsung Galaxy Book Flex: specifiche e prezzo

Col Galaxy Book Flex e il Galaxy Book Ion, Samsung fa debuttare sui computer portatili il display QLED che assicura un’esperienza di visualizzazione vivida e realistica. Non a caso questo tipo di tecnologia è presente in moltissime smart TV di ultima generazione proprio per questo motivo. Anche il Galaxy Book Flex è estremamente sottile e leggero e con una batteria di lunga durata che, unita al display a risparmio energetico, non vi lascerà mai senza batteria nel momento del bisogno.

Una caratteristica che rendono questo dispositivo un vero gioiello di efficienza è la funzionalità Wireless Power Share: sarà possibile ricaricare in modalità wireless, sfruttando la carica della batteria, il proprio smartphone e gli auricolari wireless Galaxy Buds semplicemente poggiandoli sul touchpad del laptop. Possiamo anche dire addio ai cavetti a cui siamo abituati da anni. È sufficiente avere con sé il Galaxy Book Flex per avere tutto ciò che serve per il lavoro in mobilità.

Colore : Royal Blue

: Royal Blue Sistema operativo : Windows 10 Home

: Windows 10 Home Display : Display FHD QLED con pannello touchscreen da 13,3 pollici (1920 x 1080)

: Display FHD QLED con pannello touchscreen da 13,3 pollici (1920 x 1080) Dimensioni : 302,6 x 202,9 x 12,9 mm

: 302,6 x 202,9 x 12,9 mm Peso : 1,16 kg

: 1,16 kg CPU : Processore Intel Core di decima generazione (Ice Lake)

: Processore Intel Core di decima generazione (Ice Lake) Grafica : Intel Iris Plus Graphics

: Intel Iris Plus Graphics Memoria : 12 GB

: 12 GB Archiviazione : 512 GB (NVMe)

: 512 GB (NVMe) Fotocamera/Microfono : 720p HD / Microfono Dual Array

: 720p HD / Microfono Dual Array Batteria : 69,7 Wh

: 69,7 Wh Connettività : Wi-Fi 6 (Gig+), 802.11 ax 2×2

: Wi-Fi 6 (Gig+), 802.11 ax 2×2 Porte : Thunderbolt 3 (2) | USB-C (1) | Combinata UFS/MicroSD | Cuffie/microfono

: Thunderbolt 3 (2) | USB-C (1) | Combinata UFS/MicroSD | Cuffie/microfono Sicurezza : Impronte digitali

: Impronte digitali S Pen : S Pen integrata

: S Pen integrata Audio: Altoparlanti stereo AKG con Smart Amp

Galaxy Book Flex ha un prezzo di 1.699,00 euro e sarà in vendita in Italia a partire dal 30 giugno 2020.

Samsung Galaxy Book Ion: specifiche e prezzo

Il Galaxy Book Ion di Samsung condivide molte delle sue caratteristiche col Galaxy Book Flex, dal processore Intel Core di decima generazione alla funzionalità Wireless Power Share di Samsung. La struttura a conchiglia ultraleggera realizzata in magnesio rende il dispositivo molto resistente e leggero, mentre l’esclusiva colorazione Aura Silver garantisce uno spettro di tonalità ad ogni angolazione.

Colore : Aura Silver

: Aura Silver Sistema operativo : Windows 10 Home

: Windows 10 Home Display : FHD QLED da 13,3 pollici (1920 x 1080)

: FHD QLED da 13,3 pollici (1920 x 1080) Dimensioni : 305,8 305,7 x 199,8 x 12,9 mm

: 305,8 305,7 x 199,8 x 12,9 mm Peso : 0,95 kg

: 0,95 kg CPU : Processore Intel Core di decima generazione (Comet Lake)

: Processore Intel Core di decima generazione (Comet Lake) Grafica : Intel UHD Graphics

: Intel UHD Graphics Memoria : 8 GB di RAM

: 8 GB di RAM Archiviazione : 256 GB

: 256 GB Fotocamera/Microfono : 720p HD / Microfono Dual Array

: 720p HD / Microfono Dual Array Batteria : 69,7 Wh

: 69,7 Wh Connettività : Wi-Fi 6 (Gig+), 802.11 ax 2×2

: Wi-Fi 6 (Gig+), 802.11 ax 2×2 Porte : Thunderbolt 3 | USB 3.0 (2) | HDMI | Combinata UFS/MicroSD | Cuffie/microfono

: Thunderbolt 3 | USB 3.0 (2) | HDMI | Combinata UFS/MicroSD | Cuffie/microfono Sicurezza : Impronte digitali

: Impronte digitali Audio: Altoparlanti stereo AKG con Smart Amp

Galaxy Book Ion ha un prezzo di 1.429,00 euro e sarà in vendita in Italia a partire dal 30 giugno 2020.