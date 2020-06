Twitch sospende l’account di Donald Trump

Redazione Webnews,

Twitch ha deciso oggi di sospendere temporaneamente l’account ufficiale del Presidente degli Stati Uniti Donald Trump per violazione delle linee guida della piattaforma che, tra le altre cose, vietano le condotte che incitano all’odio

L’account ufficiale di Trump su Twitter avrebbe violato quelle linee guida per due volte in pochi giorni: trasmettendo il comizio che Trump ha tenuto a Tulsa e ripubblicando un video della campagna presidenziale del 2016 in cui Trump fa un commento negativo sui migranti messicani.

La condotta che incita all’odio non è permessa su Twitter. In linea con le nostre politiche, il canale del Presidente Trump è stato colpito da una sospensione temporanea da Twitch.

È quanto dichiarato da un portavoce di Twitch a Engadget, che ha precisato come sulla piattaforma tutti gli utenti sono uguali: “Come tutti gli altri, i politici su Twitch devono aderire ai nostri Termini di Servizio e alle Linee Guida della Comunità. Non facciamo eccezione per la politica e prenderemo provvedimenti per i contenuti segnalati che violano le nostre regole“.