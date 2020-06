Amazon Prime Video lancia Watch Party negli USA

Matteo Tontini,

La nuova funzione di Amazon Prime Video potrebbe essere utile agli utenti per continuare a guardare le serie TV con gli amici rispettando il distanziamento sociale. Al momento disponibile soltanto negli Stati Uniti, la funzionalità permette di avviare e partecipare a un Prime Video Watch Party, una soluzione (per desktop) che consente di guardare insieme ad altri abbonati Prime alcuni contenuti disponibili sul catalogo.

È ovviamente l’host a gestire la visione collettiva, fornendo a tutti i partecipanti un’esperienza sincronizzata simile al cinema, ma comodamente da casa propria. E, sì, c’è la possibilità di scegliere cosa guardare tra le serie TV e i film di Prime Video.

La nuova funzionalità sembra un’espansione di Watch Parties di Twitch, che Amazon ha lanciato come funzionalità in fase di test alla fine del 2019, che consente agli streamer di guardare video con i propri spettatori. Come nella controparte di Twitch, l’utente ha accesso a una chat con adesivi integrati, in modo da poter comunicare con gli amici e socializzare durante la visione. L’host è in grado di generare un link quando dà il via a una sessione e quindi invitare fino a 100 persone, un numero piuttosto elevato, a condizione che siano tutti abbonati Prime Video e residenti negli Stati Uniti.

Sfortunatamente, Amazon non ha detto se e quando la funzione sarà disponibile al di fuori degli USA, ma la speranza è che la piattaforma segua la scia di Netflix Party ed estenda questa possibilità anche in Europa, visto il momento di difficoltà che il mondo intero sta vivendo.