Come ottenere un buono sconto da 5 euro su Amazon

Redazione Webnews,

Amazon permette già da tempo agli utenti di caricare denaro sul proprio account, così da non dover utilizzare la propria carta di credito e il proprio conto corrente quando si effettua un acquisto sulla piattaforma, in quello che è a tutti gli effetti un portafogli virtuale che può rivelarsi fondamentale anche per tenere sotto controllo le proprie spese su Amazon.

In pochi conoscono questa opzione, che non ha costi aggiuntivi di alcun genere, se non gli utenti che hanno ricevuto un buono regalo e hanno dovuto inevitabilmente caricarlo nel proprio account per utilizzarlo. Per far conoscere ed incentivare questa opzione anche in Italia il colosso dell’e-commerce ha deciso di regalare agli utenti che decidono di provarla un buono sconto di 5 euro da usare per effettuare acquisti.

Le condizioni sono semplici e chiare: è sufficiente effettuare una ricarica di almeno 80 euro sul proprio account di Amazon per ricevere subito il buono sconto da 5 euro. Ricaricando di 80 euro, quindi, si avrà a disposizione un credito di 85 euro da spendere in acquisti su Amazon.

L’offerta è valida fino al 30 settembre 2020 ed è limitata ad un solo ordine e ad un solo account Amazon, mentre il buono sconto potrà essere usato fino al 30 dicembre 2020 su Amazon.it, con poche eccezioni: non sarà possibile usarlo per acquistare contenuti digitali, libri, Kindle e tablet Fire, Buoni Regalo e prodotti venduti da terzi sul Marketplace.

Per approfittare subito dell’offerta dovete collegarvi a questo indirizzo, cliccare su “Clicca qui per applicare la promozione” ed effettuare la ricarica seguendo le indicazioni di Amazon e il gioco è fatto: 5 euro gratis da spendere su Amazon.