LinkedIn registrerà la pronuncia del tuo nome

Matteo Tontini,

LinkedIn sta introducendo una nuova funzionalità che consente agli utenti di aggiungere una registrazione audio di 10 secondi della pronuncia del loro nome. Gli altri iscritti potranno ascoltare la clip premendo un piccolo pulsante sul profilo dell’utente.

D’altronde, pronunciare correttamente un nome non è soltanto sinonimo di educazione. È anche un modo per riconoscere l’identità di qualcuno ed è la chiave per creare un inizio di rapporto, che sia lavorativo o meno. Joseph Akoni, product manager di LinkedIn che ha lavorato alla funzione, ha dichiarato:

Tutti, incluso me stesso, commettono errori nel pronunciare i nomi di altre persone. L’ho sperimentato personalmente con il mio secondo nome nigeriano: al 99%, le persone sbagliano la pronuncia al primo tentativo.

Per utilizzare la funzione, sarà necessario registrare il proprio nome su un dispositivo mobile (Android o iOS), ma si potrà riprodurre la pronuncia anche su desktop. Le istruzioni dettagliate sono disponibili a questo indirizzo. LinkedIn afferma che renderà disponibile la funzionalità a tutti i suoi 690 milioni di utenti il prossimo mese.

Come sottolineato da The Verge, anche Facebook consente agli utenti di suggerire la pronuncia dei loro nomi e cognomi, ma l’opzione di registrazione potrebbe essere ben più utile su una piattaforma dedicata al lavoro come LinkedIn. La società sta anche lavorando per aggiungere funzioni di accessibilità che renderanno il servizio più comodo e facile da usare per gli utenti affetti da sordità e con problemi di udito.