Far Cry 6, svelati la trama, la cover e la data di uscita

Redazione Webnews,

Sarò Giancarlo Esposito, l’odiato e amato Gus Fring di Breaking Bad, il villain del nuovo e non ancora annunciato Far Cry 6. A rivelarlo accidentalmente in anteprima è stato il PlayStation Store di Hong Kong, che ha pubblicato – e prontamente rimosso – la prima cover art di Far Cry 6 con tanto di data di uscita, ambientazione e sinossi del titolo di Ubisoft.

Il titolo, stando al leak, sarà ambientato nel Paese fittizio di Yara e i giocatori saranno chiamati a vestire i panni di Dani Rojas, un combattente di Yara il cui obiettivo è quello di liberare la sua patria dai tiranni guidati proprio da Giancarlo Esposito.

Far Cry 6 page just show up on PS HK Store. 🧐 pic.twitter.com/LXZ1EhGykG — anjohn0422 (@anjohn0422) July 10, 2020

Far Cry 6 è stato definito “il più grande Far Cry di sempre” con diverse ambientazioni che porteranno i giocatori tra spiagge e jungle, ma anche paesaggi più industrializzati come la capitale di Yara, la città di Esperanza.

Il titolo dovrebbe arrivare il 18 febbraio 2021 per PlayStation 4 e PlayStation 5, ma anche per Xbox One e Xbox Series X. Acquistando una copia per PS4 o Xbox One si otterrà automaticamente anche la versione del titolo per le console di ultima generazione.

L’annuncio ufficiale da parte di Ubisoft, che magari ci regalerà anche un primo trailer o filmato di gameplay, arriverà il 12 luglio prossimo durante l’evento online Ubisoft Forward 2020.