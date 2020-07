Vodafone, offerta anti Iliad: 70 Giga a meno di 10 euro

Redazione Webnews,

In estate la “guerra” delle tariffe diventa letteralmente torrida e tra gli operatori più attivi in questi giorni c’è Vodafone. L’azienda ha deciso di recuperare gli utenti che sono passati ad Iliad ed è per questo motivo che è stata lanciata una promozione molto aggressiva. Si chiama Vodafone Special 20+50 Giga che eroga agli utenti appunto un totale di 70 Giga di navigazione sotto forma di bundle studiato appositamente per la portabilità. Con 9,99 euro al mese, dunque, un utente che mantiene il proprio numero e passa da Iliad a Vodafone ottiene chiamate illimitate e 1000 Sms al mese al costo di attivazione di un 1 centesimo. Alla promozione viene aggiunto il pacchetto Happy Black, tramite il quale Vodafone eroga ai propri clienti diversi vantaggi.

Tra le opzioni attive per chi torna a Vodafone sottoscrivendo questa offerta, ci sono anche “Non Pago Chiamami & Recall” e “Promo Non Pago Segreteria”. Si può attivare nei negozi e il pagamento deve avvenire tramite carta di credito o conto corrente. Di seguito tutte le specifiche della promozione.

Vodafone Special 20+50 Giga: i dettagli

– Chiamate illimitate verso tutti i numeri nazionali fissi e mobili;

– 1.000 SMS verso tutti i numeri nazionali fissi e mobili;

– 70 Giga (20 + 50) di traffico dati sotto rete 4G di Vodafone con Hotspot incluso;

– Operatore di provenienza: ILIAD, FASTWEB e Virtuali tranne Kena Mobile, Very Mobile, LycaMobile e Tiscali Mobile)

– Opzioni attive: Non Pago Chiamami & Recall, Promo Non Pago Segreteria

– Mappe GRATIS per il traffico

– HAPPY BLACK per sempre gratuito

– Costo: 9.99 euro al mese (tramite carta di credito o conto corrente), 0,01 € per l’attivazione.

Happy Black: il programma fedeltà Vodafone

Nella promozione Special 20+50 Giga è incluso Happy Black gratis per sempre, si tratta del programma fedeltà che consente di avere accesso ad una selezione di promozioni esclusive con i partner commerciali di Vodafone (cosmetici, prodotti per la casa, abbigliamento, servizi di video streaming) e che offre al contempo Giga illimitati per utilizzare le mappe tramite il proprio smartphone.