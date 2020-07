Amazon Recommerce compra e rimborsa il vostro smartphone

Redazione Webnews,

Volete mandare in pensione il vostro smartphone e guadagnarci qualcosa da investire per l’acquisto di un nuovo smartphone? Ci pensa Amazon! Niente più annunci da mettere su Subito.it e decine di messaggi e perdite di tempo. Il colosso dell’e-commerce ha lanciato anche in Italia Amazon Recommerce, un nuovo servizio che permette di permutare il proprio smartphone usato.

Il servizio è semplice e facile da utilizzare. Tutto quello che dovete fare per ricevere una valutazione è collegarvi ad Amazon Recommerce ed inserire la marca, il modello o il codice IMEI del vostro dispositivo, selezionare il modello esatto dalla lista che vi verrà proposta ed indicare in che condizioni è. È in perfette condizioni o ci sono dei difetti o problemi legati normale utilizzo? Oppure è danneggiato?

Dopo aver risposto a tutte le domande vi verrà proposta una stima – per un iPhone X da 256 GB in perfette condizioni la stima di Amazon Recommerce è di 289 euro – con la precisazione che “le condizioni del telefono saranno verificate al ricevimento. Qualora dovesse differire da quanto dichiarato, il suo valore sarà ricalcolato proponendo una nuova offerta“. Se si sceglie di proseguire bisognerà inserire i propri dati personali per completare il ritiro.

Il ritiro sarà totalmente gratuito e Amazon si impegna ad effettuare il rimborso entro 48 ore dalla convalida del ritiro. A quel punto la somma verrà erogata tramite bonifico bancario e potrà quindi essere utilizzata a proprio piacimento, anche per l’acquisto di un nuovo dispositivo.