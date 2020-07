Facebook testa nuove Pagine più simili a Instagram

Matteo Tontini,

Tra le funzioni sperimentali di Facebook si annovera un nuovissimo layout per app mobile che dà rilievo al nome, alla descrizione e al conteggio dei follower delle Pagine, rendendole più simili a un profilo di Instagram e Twitter.

Come è possibile vedere nell’immagine riportata qui sotto, Facebook vuole avvicinare le sue Pagine più a un profilo social media che a un sito web, mettendo in evidenza le Storie nella parte alta a discapito della sezione Informazioni.

Il nuovo design delle Pagine elimina completamente il pulsante Mi piace e il numero di Mi Piace. Come sottolineato da TechCrunch, gli utenti possono mettere Mi piace a una Pagina e poi smettere di seguirla, rendendo i Like un mezzo di conteggio poco affidabile. Il numero dei follower rappresenta invece quello effettivo di persone che ricevono gli aggiornamenti di una Pagina nel proprio feed, ciò significa che può mostrare in modo più preciso la portata di una Pagina rispetto al numero di Mi piace.

Oltre a un nuovo layout, Facebook offre anche ai gestori di Pagine selezionate l’accesso a nuove funzionalità per la gestione degli account. Ora è più semplice navigare tra i loro profili personali e le loro Pagine pubbliche, ed è anche più facile assegnare e gestire le autorizzazioni di accesso all’amministrazione.

Probabilmente il nuovo layout sarà visibile da un numero sempre maggiore di persone ora che Facebook ha ampliato i suoi test, ma, dal momento che si tratta ancora di una funzione sperimentale, potrebbe volerci un po’ di tempo prima che verrà estesa a tutti gli utenti (sempre che il social network non decida di abortirla).