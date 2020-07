Samsung Galaxy Tab S7, svelate le specifiche?

Redazione Webnews,

Il nuovo tablet targato Samsung, Galaxy Tab S7, sarà probabilmente svelato ufficialmente il prossimo 5 agosto durante l’evento Unpacked 2020, ma oggi, a due settimane di distanza, le possibili specifiche tecniche sono trapelate online e hanno già fatto storcere il naso a chi si aspettava qualcosa di assolutamente potente.

Secondo quanto riferito in queste ore da Pricebaba, il Samsung Galaxy Tab S7 potrebbe avere un display da 11″, con un pannello LCD invece del Super AMOLED a cui Samsung ci ha ormai abituati. Nessun lettore di impronte digitali sotto al display, ma una frequenza d’aggiornamento di 120 Hz. La versione plus, Galaxy Tab S7+, potrebbe invece montare uno display Super AMOLED.

La stessa fonte riferisce che sotto la scocca ci saranno una potentissima batteria da 8,000 mAh e il processore Snapdragon 865. Non è chiaro, invece, se la versione plus potrà contare sullo Snapdragon 865+ o meno.

Samsung, come al solito, non conferma né smentisce. Non ci resta che attendere il 5 agosto prossimo per scoprire se il Samsung Galaxy Tab S7 è destinato a sbaragliare la concorrenza.