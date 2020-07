Very Mobile sfida Iliad: 100 Giga a 6,99 euro/mese

Redazione Webnews,

Very Mobile rende disponibile anche per gli attuali clienti Iliad la sua ultima promozione. L’operatore virtuale di WINDTRE, infatti, offre 100 Giga di dati, minuti ed Sms illimitati verso numeri fissi e mobili nazionali a 6,99 euro al mese. Fino a ieri la promozione era riservata solo a chi aveva un Sim Fastweb, Poste Mobile, CoopVoce, Tiscali, Lyca Mobile ed altri operatori, ma era escluso appunto Iliad. Chi aveva un Sim con il quarto operatore di telefonia mobile italiana, poteva comunque aderire pagando però un sovrapprezzo (7,99 euro al mese, ovvero la stessa cifra prevista per i nuovi numeri) oppure accontentandosi della tariffa base che include solo 30 Giga di traffico dati.

Very Mobile: dettagli e attivazione dell’offerta

Per gli utenti che avevano già scelto la tariffa disponibile fino a ieri, Very Mobile ha deciso di applicare un rimborso di 1 euro, mentre dal prossimo mese (agosto) sarà possibile passare in automatico a qualsiasi promozione direttamente dall’app (la si può scaricare da Play Store ed Apple Store a seconda del proprio dispositivo) e senza alcun costo aggiuntivo. L’offerta di Very Mobile è utilizzabile anche negli altri Paesi dell’Unione Europea, ma i Giga di dati a disposizione dell’utente si riducono in questo caso 3,3. Chi volesse sottoscrivere la nuova promozione può andare direttamente sul sito di Very Mobile: oltre al canone mensile di 6,99 euro, è previsto un entry fee (costo di attivazione) di 5 euro.

Very Mobile: come far ripartire il bundle dati

La nuova Sim viene spedita direttamente a casa dell’utente con spese di spedizione a carico di Very Mobile. La nuova promozione, tra le altre cose, prevede la possibilità di far ripartire il bundle dati, nel caso fosse esaurito prima del rinnovo, tramite l’app ufficiale effettuando una ricarica. Per tutti gli altri dettagli o eventuali chiarimenti si rimanda al sito ufficiale dell’operatore (pagina Supporto) e al relativo servizio clienti.