Iliad: l’email che sembra phishing ma non lo è

Mirko Nicolino,

In questi giorni Iliad sta inviando ai propri clienti (è stata recapitata anche a me, come potete vedere dall’immagine) un’email contenente una comunicazione che ad un primo acchito potrebbe sembrare un messaggio di phishing. Tranquilli, non è un tentativo di carpire i vostri dati personali o il numero della carta di credito, si tratta davvero di una mail inviata da Iliad. All’interno della mail sono riportati i dettagli dell’offerta sottoscritta con l’operatore di telefonia mobile e il perché è presto detto.

La delibera 252/16/CONS dell’Agcom, l’Autorità Garante del Mercato, prevede tra le altre cose che gli operatori, almeno una volta l’anno, ricordino ai propri abbonati dettagli e condizioni del contratto sottoscritto. È per questo motivo che Iliad si è subito adeguata e tantissimi utenti, me compreso, hanno già ricevuto la comunicazione via mail, mentre altri la riceveranno nelle prossime ore e nei prossimi giorni. Tra le righe, Iliad ricorda che le proprie tariffe non subiranno alcuna modifica nel corso degli anni, così come promesso al debutto in Italia. L’offerta sottoscritta “dura per sempre e per davvero, senza costi nascosti”, con l’augurio che gli utenti siano soddisfatti per le condizioni sottoscritte. Nell’email è anche indicato il prezzo che si sta pagando e cosa include il pacchetto. Per ogni altro dettaglio, il messaggio rinvia alla propria area personale del sito e alla pagina dedicata ai prezzi.

Iliad: le tre offerte attualmente attive

Le offerte attualmente sottoscrivibili sono tre: Giga 50, Giga 40 e Voce.

– Giga 50 costa 7,99 euro al mese ed include 50 GB di traffico dati in 4G/4G+, 4GB di dati in roaming in Europa, chiamate ed SMS illimitati, telefonate gratis verso i telefoni fissi di una sessantina di Paesi nel mondo (anche verso i mobili in USA e Canada);

– Giga 40 costa 6,99 euro al mese ed include 40 GB di traffico dati in 4G/4G+, 4GB di dati in roaming in Europa, chiamate ed SMS illimitati, telefonate gratis verso i telefoni fissi di una sessantina di Paesi nel mondo (anche verso i mobili in USA e Canada);

– Voce costa infine 4,99 euro al mese ed offre telefonate ed SMS illimitati (anche in roaming in Europa) e 40 MB di traffico in 4G/4G+.

All’attivazione della Sim occorre versare 9,99 euro una tantum.