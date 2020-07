Converti un documento in PDF online grazie a PDF.new

Redazione Webnews,

Adobe ha inaugurato il nuovo indirizzo internet .new di Google – e finora usato solo da BigG – con uno strumento gratuito fondamentale: la conversione di un documento Microsoft Word, Excel e PowerPoint in PDF, lo standard inventato proprio da Adobe e ormai usato in tutto il Mondo per i documenti che non possono essere modificati.

Il nuovo sito internet, PDF.new, ci permette in pochi istanti di caricare un qualsiasi documento Word, Excel e PowerPoint – ma anche immagini in formato JPG, PNG e TIFF – e trasformarlo gratuitamente in un documento PDF da inviare comodamente via mail o conservare in archivio.

Esistono decine di strumenti simili, più o meno gratuiti, ma perché affidarsi a strumenti di terze parti quando c’è quello dei creatori del formato PDF? È sufficiente trascinare e rilasciare – oppure caricare – il file che volete convertire e attendere i pochi secondi necessari per la conversione. Una volta completata la procedura, che può richiedere anche qualche minuto per i documenti più pesanti, è sufficiente scaricare il file.