Netflix permette di controllare la velocità di riproduzione

Redazione Webnews,

Netflix segue l’esempio di YouTube e, nel tentativo di ottimizzare la visione dei contenuti anche per chi va un po’ di corsa o di chi, al contrario, ha necessità di un flusso di riproduzione più lento, sta iniziando ad introdurre la possibilità di rallentare o velocizzare la visione di film, serie tv e documentari.

La novità, in arrivo su Netflix per Android la prossima settimana e su iOS in data ancora da definire, consiste in un nuovo pulsante per regolare la velocità della visione. Di default l’opzione sarà impostata su 1x, la velocità classica, ma si potrà scendere a 0.5x e 0.75x per una visione più lenta – e, ovviamente, sottotitoli perfettamente sincronizzati – e salire a 1.25x e 1.50x.

La velocità di visione non può essere impostata in modo definito. Chi ha necessità di rallentare o velocizzare la visione di un contenuto dovrà farlo ogni volta che farà partire un nuovo film o un episodio di una serie TV. Quando si passerà ad un nuovo contenuto, la velocità tornerà quella di default, 1x.

Nessuna conferma, al momento, sulla possibilità di modificare la velocità di visione da desktop o attraverso le app ufficiali di Netflix per Apple TV, Smart TV o console.