Instagram Shop ufficiale: cos’è e a cosa serve

Redazione Webnews,

Instagram apre ufficialmente la sezione Shop, per consentire ad aziende, professionisti, ma anche influencer di vendere prodotti e servizi direttamente dal social network e nel rispetto delle normative vigenti. La notizia è stata data con un post sul blog ufficiale e la novità è a regime dall’1 agosto: la trasformazione del social network in vetrina virtuale è dunque completato. Inoltre, l’apertura di Shop risponde alle inchieste giornalistiche dei mesi scorsi che hanno evidenziato come aziende ed influencer approfittino dei post e delle storie di Instagram per vendere prodotti di grandi brand in maniera totalmente illegale.

Dopo aver annunciato nella primavera del 2018 della funzionalità Shopping, Instagram ha deciso solo a distanza di 2 anni di aprire realmente l’area Shop, che mette in collegamento aziende e clienti direttamente all’interno della propria app. Il funzionamento sarà presto reso ancora più semplice tramite l’introduzione di un pulsante che apparirà sulla barra di navigazione.

Instagram Shop: cos’è e come funziona

In sostanza, grazie ad Instagram Shop, gli utenti ritrovano nella barra di navigazione un tab dedicato che consta di tre sezioni. I prodotti sono infatti raggruppati sulla base delle seguenti categorie: Raccolte, ovvero un insieme di prodotti scelti per tipologia da Instagram; Brand, in cui si trova un elenco di marchi che l’utente segue o può seguire per acquistare; Suggeriti per te, che viene popolata dal social network sulla base delle preferenze dell’utente analizzando il suo account.

I requisiti per vendere su Instagram

Per poter vendere prodotti tramite Instagram Shop, ovviamente, occorre possedere un profilo aziendali, mentre tra gli altri requisiti ci sono: la vendita di beni fisici; il rispetto delle norme di Facebook sulla vendita di prodotti e servizi; possedere un account business collegato ad una pagina Facebook. “Vogliamo aiutare le aziende e i creator di ogni dimensione a crescere sulle nostre piattaforme e Instagram Shop – sottolinea Gord Ray, brand development lead di Instagram – rappresenta un nuovo modo per mostrare alle persone marchi e prodotti nuovi e di tendenza”.