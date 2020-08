PlayStation 5 supporterà i controller e accessori di PS4

Redazione Webnews,

Una buona e una cattiva notizia per i possessori di PlayStation 4 che puntano a passare a PlayStation 5 non appena la nuova e potente console di casa Sony sarà disponibile: tantissimi degli accessori per PS4, inclusi i controller DualShock 4, saranno compatibili con PS5, ma alcuni lo saranno soltanto per i giochi per PlayStation 4.

La conferma è arrivata oggi da Sony, che ha voluto mettere un punto sulla compatibilità degli accessori per le due console a poche settimane dalla commercializzazione di PlayStation 5:

Periferiche speciali come volanti da gara ufficiali, levette in stile arcade e levette di volo funzioneranno con i giochi per PS5 e i giochi per PS4 supportati.

Le cuffie wireless con microfono Platinum e Gold, nonché le cuffie di terze parti che si collegano tramite porta USB o jack audio, funzioneranno su PS5 (l’applicazione di accompagnamento delle cuffie non è compatibile con PS5).

Il controller wireless DUALSHOCK 4 e i controller gamepad PlayStation ufficiali di terze parti funzioneranno con i giochi per PS4 supportati.

Sia il controller di movimento PS Move che il controller di mira PlayStation VR funzioneranno con i giochi per PS VR supportati su PS5.

Questo vale per gli accessori e le periferiche ufficiali PlayStation, mentre per gli accessori di terze parti bisognerà attendere l’arrivo della nuova console per scoprirlo.

Sony ha precisato che PlayStation Camera per PlayStation 4 potrà essere utilizzata per giocare ai giochi PS VR supportati, ma sarà necessario un adattatore che, assicurano da Sony, “verrà fornito gratuitamente agli utenti di PS VR” con modalità che saranno comunicate in un secondo momento.