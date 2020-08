TikTok si opporrà al ban USA a ogni costo

TikTok ha rilasciato una dichiarazione sui piani della Casa Bianca di vietare la sua popolare app. La società si è definita “scioccata” dalla decisione degli USA e ha affermato che risponderà in tribunale, se necessario. L’ordine, emesso dal presidente Donald Trump, prevede che TikTok debba scomparire sul suolo americano entro il 15 settembre se non dovesse cambiare nulla.

TikTok avrebbe così affermato:

Siamo scioccati dal recente ordine, che è stato emesso senza alcun giusto processo. Perseguiremo tutti i rimedi a nostra disposizione al fine di garantire che la Rule of law (principio della pari dignità di ogni persona n.d.R) non venga calpestata e che la nostra azienda e i nostri utenti siano trattati in modo equo, se non dall’amministrazione, allora dai tribunali degli Stati Uniti.