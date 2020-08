YouTube: rimossa la funzione che infastidiva gli utenti

Redazione Webnews,

YouTube ha deciso di dire addio ad una funzione che spesso innervosiva gli utenti. Il portale di condivisione video di proprietà di Google, infatti, inviava una email di notifica agli utenti, ogni volta che un canale a cui erano iscritti pubblicava un nuovo contenuto. A partire dal 13 agosto, però, non sarà più così: La decisione è stata presa dopo aver analizzato i dati delle email inviate agli utenti fin qui. Solo lo 0,1% delle notifiche vengono infatti aperte dai destinatari, a conferma che si tratti di comunicazioni di scarsissima importanza.

Le notifiche che infastidiscono e non portano traffico

Insomma, le notifiche dei canali servivano solo a riempire inutilmente le caselle degli iscritti a YouTube. Di default, il sistema li invia ogni volta che un canale pubblica un nuovo video, un’anteprima o avvia una trasmissione live. Visto che però queste notifiche non hanno avuto incidenza importante sui contatti dei canali, si è deciso di interromperle. Di conseguenza, il servizio di Google ci tiene a precisare che la decisione non inciderà sui click dei video, anche perché rimangono attive le notifiche push per dispositivi Android e iOS. Questo tipo di sistemi di notifica si è rivelato molto più efficace rispetto alle email e inoltre meno invadenti.

YouTube: bloccare le notifiche via email

Chi riceve ancora le notifiche via email dai canali YouTube cui è iscritto, a partire dal 13 agosto noterà la fine degli invii automatici. Volendo, può anticipare la chiusura delle notifiche attraverso il proprio profilo, dopo aver effettuato il login. Basta andare dal menu a tendina in alto a destra in Impostazioni, poi in Notifiche e agire sui pulsanti presenti nell’area Notifiche email. In particolare, spostando dal blu al grigio il pulsante Iscrizioni, non si riceveranno più messaggi di posta ogni volta che ci saranno aggiornamenti dei canali cui si è iscritti.