Microsoft svela il nuovo Surface Duo: tutti i dettagli

Redazione Webnews,

A sorpresa Microsoft ha ufficialmente annunciato l’atteso dispositivo con doppio schermo, il Surface Duo, e fatto anche partire i pre-ordini negli Stati Uniti, dove sarà disponibile a partire dal 10 settembre prossimo.

Il Surface Duo ha un doppio schermo AMOLED. Quando è chiuso ha una dimensione di 5.6″ (1.800 x 1.350 pixel), 401 ppi, 4:3 aspect ratio, mentre da aperto misura 8,1″ (2.700 x 1.800 pixel), 401 ppi, 3:2 aspect ratio.

Sotto la scocca troviamo il processore Qualcomm Snapdragon 855 e 6 GB di RAM, mentre lo spazio di archiviazione parte da 256 GB. Non sarà possibile espandere lo spazio tramite microSD e, almeno nella versione in uscita negli Stati Uniti, non è previsto il supporto al 5G.

Ecco la scheda tecnica:

Sistema operativo : Android 10

: Android 10 Display . Singolo: 5,6″ (1.800 x 1.350 pixel), 401 ppi, 4:3 aspect ratio. Aperto: 8,1″ (2.700 x 1.800 pixel), 401 ppi, 3:2 aspect ratio

. Singolo: 5,6″ (1.800 x 1.350 pixel), 401 ppi, 4:3 aspect ratio. Aperto: 8,1″ (2.700 x 1.800 pixel), 401 ppi, 3:2 aspect ratio Processore : Qualcomm Snapdragon 855

: Qualcomm Snapdragon 855 Reti : WiFi-5 802.11ac (2.4/5GHz), Bluetooth 5.0, LTE: 4×4 MIMO, Cat.18 DL / Cat 5 UL, Nano SIM + eSIM

: WiFi-5 802.11ac (2.4/5GHz), Bluetooth 5.0, LTE: 4×4 MIMO, Cat.18 DL / Cat 5 UL, Nano SIM + eSIM RAM : 6 GB

: 6 GB Storage interno : 128GB / 256GB UFS 3.0

: 128GB / 256GB UFS 3.0 Fotocamera : 11 megapixel, ƒ/2.0 1.0um, PDAF, 84.0° diagonal FOV

: 11 megapixel, ƒ/2.0 1.0um, PDAF, 84.0° diagonal FOV Audio : Mono speaker, doppio microfono con noise suppression ed echo cancellation

: Mono speaker, doppio microfono con noise suppression ed echo cancellation Sicurezza : Sensore d’impronte digitali

: Sensore d’impronte digitali Porte : 1x USB-C 3.1

: 1x USB-C 3.1 Batteria : 3.577mAh con ricarica rapida fino a 18W

: 3.577mAh con ricarica rapida fino a 18W Pen : Surface Pen (non inclusa)

: Surface Pen (non inclusa) Dimensioni . Aperto: 145,2mm (H) x 186,9mm (W) x 4,8mm (T).

Chiuso: 145,2mm (H) x 93,3mm (W) x 9,9mm (T)

. Aperto: 145,2mm (H) x 186,9mm (W) x 4,8mm (T). Chiuso: 145,2mm (H) x 93,3mm (W) x 9,9mm (T) Peso: 250 grammi

Negli Stati Uniti il Surface Duo sarà in vendita a partire da 1.399 dollari. Nessuna conferma, al momento, di una uscita imminente del dispositivo anche in Italia.