Huawei: in arrivo il primo PC desktop (FOTO)

Redazione Webnews,

Non dovrebbe mancare molto al lancio del primo personal computer desktop da parte di Huawei. Indiscrezioni in questo senso circolano già dal mese di gennaio, ma un ‘altro indizio è giunto dai dettagli del processore desktop Kunpeng 920 e dai render che in queste ore stanno circolando in Rete. Si tratta sostanzialmente di poche foto, ma dalle quali emerge chiaramente il design di un case con il brand del colosso cinese dell’informatica. Le foto sono state pubblicate sul sito dedicato agli sviluppatori di Huawei e dopo poche ore sono state rimosse, anche se qualcuno aveva già fatto in tempo a salvarle.

Non è da escludere, quindi, che si tratti di un’operazione per aumentare l’hype su Qingyun W510, questo il nome in codice del computer prodotto da Foxconn e che dovrebbe essere corredato di tastiera, mouse e monitor (come da foto in alto). Stando alle ultime voci, il computer sarà indirizzato ad aziende e ambiti governativi, quindi non per il mercato consumer. Il sistema operativo preinstallato sarà UOS e non ci sarà la possibilità di sostituirlo con Windows, a conferma ulteriore del settore di mercato che il prodotto andrà ad aggredire.

Il primo PC desktop di Huawei: la scheda tecnica

Oltre al già noto processore Kupeng 920 3211K (7nm), il primo PC di Huawei avrà un chip a 24 core con frequenza a 2,6 GHz non removibile. Nella parte frontale, dalle foto trapelate emergono 4 porte USB di cui una USB-C, mentre nella parte posteriore sono presenti 4 porte USB (Type-A), porta LAN, connettore video (VGA) e jack audio. A livello di design, il case è compatto, ha linee squadrate ed una griglia sulla parte frontale. Non si conoscono ancora prezzo e data di lancio, perché ufficialmente Huawei non conferma né smentisce, ma stando ai rumors più recenti non dovrebbe mancare molto. Lo vedremo sul mercato nei primi mesi del 2021?