Instagram lancia i post suggeriti nel feed

Redazione Webnews,

Il feed di Instagram sta per diventare infinito. O quasi. Se siete degli assidui utilizzatori del social network di proprietà di Facebook vi sarete sicuramente imbattuti alla fine del feed: un messaggio vi avvisa che avete visualizzato tutti i contenuti delle persone che seguite degli ultimi due giorni e non vi resta che riguarda gli scatti già visti o spostarsi nella sezione Esplora per scoprirne di nuovi.

Tutto questo sta per cambiare grazie all’arrivo dei post suggeriti. Quando avrete terminato di scorrere il vostro feed, Instagram vi suggerirà una serie di contenuti che potrebbero interessarvi, facendo entrare in gioco l’algoritmo che vi suggerirà – al contrario di quanto accade con la sezione Esplora – contenuti legati alle persone che state già seguendo.

L’avviso di fine del feed sarà comunque presente, ma a quel punto Instagram vi darà due opzioni: riguardare i vecchi contenuti o scoprirne di nuovi grazie ai post suggeriti. Da Instagram fanno sapere che agli utenti saranno proposti solo foto e video con temi simili a ciò che generalmente si segue su Instagram, senza mescolare le anticipazioni dei contenuti IGTV o i nuovissimi Reel.