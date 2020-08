Amazon: ottenere un buono sconto grazie ad Amazon Music

Redazione Webnews,

Amazon offre un buono sconto da 5 euro da utilizzare sul proprio store online agli utenti che accedono per la prima volta ad Amazon Music. La promozione è valida fino al 27 settembre ed è legata al download e all’installazione dell’app per il servizio di streaming musicale. È gratis e comporta solo l’impiego di qualche secondo, perché non farlo? Basta andare sul proprio store di riferimento – PlayStore in caso di dispositivi Android o App Store nel caso di iPhone o iPad – e scaricare Amazon Music.

Buono sconto Amazon da 5 euro: come ottenerlo

Una volta installata l’app c’è tempo fino alle 23:59 del 27 settembre per effettuare il primo accesso. A quel punto, si riceverà in automatico un buono sconto da utilizzare sul negozio online di Amazon. I requisiti prevedono che per partecipare all’offerta occorra visitare la pagina dedicata effettuando il login con il proprio account. Inoltre, occorre effettuare l’accesso all’app di Amazon Music per la prima volta con lo stesso account, entro i termini di scadenza della stessa.

Una volta svolta la procedura, entro cinque giorni si riceverà un buono sconto da 5 euro nella casella email associata al proprio account Amazon. Il buono sarà spendibile entro 30 giorni dalla ricezione ed è valido per gli acquisti superiori a 20 euro, escluse spese accessorie come spedizioni e pacchi regalo. Il buono concorre all’acquisto di libri, contenuti digitali di vario genere, ma anche alcolici, latte artificiale per bambini, buoni regalo e prodotti venduti attraverso Amazon da terzi, ma anche Warehouse Deals Amazon o prodotti e servizi su siti diversi da Amazon.it.

Come scoprire se l’offerta è attiva sul tuo account

All’offerta possono partecipare coloro i quali hanno ricevuto l’invito tramite email o che hanno visualizzato altre comunicazioni marketing di Amazon sull’iniziativa. Comunque sia, per sicurezza si può visitare la pagina dedicata alla promozione ed effettuare il login per scoprire in un attimo se l’offerta è attiva anche per il proprio account o meno.