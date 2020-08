Neymar con l’inseparabile cassa Bose alla finale di Champions

Redazione Webnews,

Neymar Jr si è presentato ieri sera al Da Luz di Lisbona per la finale di Champions tra PSG e Bayern con la sua inseparabile cassa Bluetooth Bose. Il talento brasiliano, nonostante la gara fosse ancora da disputare, ha inscenato un balletto a distanza con i tifosi collegati in video subito dopo essere sceso dal pullman del Paris Saint Germain. Una prova di tranquillità prima di un match così importante, ma anche di spavalderia, perché in campo non è corrisposta una prestazione importante da parte del numero 10 verdeoro.

Vestito in maniera elegante, contrariamente a quanto avvenuto prima della semifinale, Neymar con la sua inseparabile cassa Bluetooth ha prima salutato i tifosi con un gesto della mano sinistra, poi si è avvicinato agli schermi presenti nella zona d’accoglienza dello stadio Da Luz mimando qualche passo di danza al cospetto dei tifosi transalpini. Se nelle altre occasioni, però, il “rito della cassa” aveva portato bene, stavolta per Neymar è andata piuttosto male. Atteso protagonista della vigilia, l’ex Barcellona ha deluso un po’ tutti: il Bayern ha vinto la Champions e sia il brasiliano sia Mbappé non sono stati abbastanza cattivi sotto porta, gettando sostanzialmente alla ortiche la possibilità di portare in Francia la prima “coppa dalle grandi orecchie”.

Bose S1 Pro: la cassa preferita da Neymar

Bose S1 Pro è un diffusore audio che si collega tramite bluetooth ad un dispositivo mobile per ascoltare la propria musica preferita ovunque ci si trovi. Consente anche di collegare un microfono o uno strumento musicale ed ha un cabinet contestualmente robusto ma leggero, in modo da consentire un trasporto semplice. È anche per questo che Neymar Jr lo ha scelto come compagno delle sue “scorribande” dentro e fuori dal rettangolo di gioco. La batteria ricaricabile offre fino a 11 ore di autonomia in riproduzione. Su Amazon, Bose S1 Pro è acquistabile al prezzo di 649,90 euro.

Neymar de Juliet e Moicano a caminho do estádio, que homem meus amigos! 🔥🔥🔥#NeyDay pic.twitter.com/h4KLF1seQy — neymar jr deprê (@neymarjrdepre) August 23, 2020

Bose S1 Pro: la scheda tecnica

Dimensioni: cm 33x24x28

Peso: 6.5 kg senza batteria – 7 kg con batteria

Materiale Cabinet: Plastica Polipropilenica

Finitura: Plastica Testurizzata

Griglia anteriore: Acciaio con rivestimento a polveri nero;

Woofer: 6”;

Driver Medio-alti: n.3×2.5” in configurazione “array”;

Risposta in frequenza: 62 Hz – 17 kHz (+/- 3dB);

SPL Max @ 1m: 103 dB Spl (109 dB Spl picco);

Dispersione: 120°x50°

2 Ingressi combo Xlr-Jack ¼”;

Ingresso Line Aux da 3.5 mm

Ingresso Bluetooth

Uscita Line TRS

Portata Segnale Wireless: fino a 9 metri;

Batteria ricaricabile agli ioni di litio (opzionale) – durata dichiarata 11 ore.