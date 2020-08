Samsung svela il prezzo di Galaxy Z Fold2 5G

Redazione Webnews,

Galaxy Z Fold2 5G, il nuovo smartphone pieghevole di casa Samsung, ha fatto la sua comparsa durante l’evento Unpacked 2020, ma l’azienda sudcoreana aveva preferito mettere il nuovo dispositivo al centro di un evento ad hoc fissato per il 1° settembre, in quella che a tutti gli effetti sarà la seconda parte di Unpacked.

A pochi giorni dall’evento in cui Samsung punta a svelare tutte le caratteristiche di Galaxy Z Fold2 5G, inclusi la data di uscita e il prezzo di vendita, l’azienda sudcoreana sembra aver svelato per errore quest’ultimo aspetto.

Lo store ufficiale di Samsung nel Regno Unito, infatti, ha fatto partire per qualche minuto i preordini di Galaxy Z Fold2 5G, svelando così un prezzo di partenza di 1.799 sterline, che in euro per il mercato italiano potrebbero diventare circa 1.999 euro considerati i prezzi attuali del Galaxy Z Flip 5G (1.399,00 sterline contro 1.599,00 euro) e di Galaxy Fold 5G (1.900,00 sterline contro 2.050,00 euro).

Samsung ha prontamente rimosso la pagina, ripristinando quella presente anche nello store italiano col “Registrati ora” per essere tra i primi a scoprire il nuovo Samsung Galaxy, ma la frittata è fatta. La pagina ha rivelato anche, e questo non è chiaro se varrà soltanto per il Regno Unito o almeno per il mercato europeo, che i pre-ordini dovrebbero partire subito dopo l’evento del 1° settembre, mentre le spedizioni partiranno il giorno della data di uscita del dispositivo, il 17 settembre 2020.