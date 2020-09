Facebook Messenger limita l’inoltro dei messaggi

Redazione Webnews,

Dopo aver testato per qualche mese la funzionalità su Whatsapp, Facebook ha deciso di estendere anche a Facebook Messenger il limite all’inoltro selvaggio dei messaggi come strumento per rallentare il più possibile la diffusione di fake news e disinformazione.

L’obiettivo, spiegano da Facebook, è quello di fornire agli utenti una “esperienza più sicura e privata per i propri messaggi“. Una novità che arriva proprio nei giorni in cui Facebook ha deciso di aumentare gli sforzi contro la disinformazione in vista delle delicate elezioni presidenziali negli Stati Uniti il prossimo 3 novembre.

I limiti imposti da Facebook sono gli stessi che gli utenti di Whatsapp stanno già sperimentando: i messaggi su Facebook Messenger potranno essere inoltrati fino ad un massimo di 5 persone o gruppi.

La fase di test su Whatsapp si era rivelata un successo: in poche settimane la diffusione di messaggi inoltrati su WhatsApp era diminuita del 70%. Ora anche su Facebook Messenger, sempre più utilizzato per la sua rapidità e affidabilità, i nuovi limiti dovrebbero sortire lo stesso effetto.