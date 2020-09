Huawei svela il potente Watch GT2 Pro

Redazione Webnews,

Huawei conferma di voler fare sul serio con gli smartwatch e ha svelato oggi un dispositivo con tutte le potenzialità per stracciare la competenza. HUAWEI WATCH GT 2 Pro è il nuovo smartwatch top di gamma che eredita le caratteristiche principali dagli altri dispostivi della vendutissima e apprezzatissima serie Watch GT 2 ed introduce funzionalità che puntano a soddisfare ancora di più i bisogni e le necessità degli utenti.

HUAWEI WATCH GT 2 Pro è un dispositivo robusto e confortevole con un design minimal che si adatta ad ogni occasione, anche grazie alle oltre 200 diverse opzioni di personalizzazione della schermata principale, un elegante display OLED da 1,39″ e con risoluzione di 454×454 pixel.

Vediamo insieme la scheda tecnica di HUAWEI WATCH GT 2 Pro:

Sistema operativo : Lite OS

: Lite OS Display : AMOLED 1.39” a colori Risoluzione: 454×454 pixel, 326ppi

: AMOLED 1.39” a colori Risoluzione: 454×454 pixel, 326ppi Peso : 52 g (senza cinturino)

: 52 g (senza cinturino) Processore : Kirin A1

: Kirin A1 Memoria : 32MB di RAM

: 32MB di RAM ROM : 4GB

: 4GB Pulsanti fisici : Pulsante di acccensione, pulsante multifunzione, supporta il tocco, pressione prolungata, toppio tap

: Pulsante di acccensione, pulsante multifunzione, supporta il tocco, pressione prolungata, toppio tap Notifiche : Messaggi, chiamate, email, SMS, eventi del calendario, app social dallo smartphone connesso

: Messaggi, chiamate, email, SMS, eventi del calendario, app social dallo smartphone connesso Attività tracciate : Monitoraggio del battito cardiaco, golf, sci, camminata, corsa, nuoto, spinning, ciclismo, trekking, scalata, triathlon, macchina ellittica, vogatore, allenamento libero, monitoraggio del sonno, test dello stress, esercizi di respirazione

: Monitoraggio del battito cardiaco, golf, sci, camminata, corsa, nuoto, spinning, ciclismo, trekking, scalata, triathlon, macchina ellittica, vogatore, allenamento libero, monitoraggio del sonno, test dello stress, esercizi di respirazione Sensori : Accelerometro, Giroscopio, Sensore geomagnetico, Sensore battito cardiaco ottico, Sensore luce ambientale, Sensore di pressione, Sensore capacitivo

: Accelerometro, Giroscopio, Sensore geomagnetico, Sensore battito cardiaco ottico, Sensore luce ambientale, Sensore di pressione, Sensore capacitivo Connettività : Bluetooth: 2.4GHz, BT 5.1, supporta BLE/BR/EDR, trasmette fino a 150m

: Bluetooth: 2.4GHz, BT 5.1, supporta BLE/BR/EDR, trasmette fino a 150m Batteria: 455 mAh (14 giorni di utilizzo standard, 30 ore con GPS abilitato, 24 ore di riproduzione musicale con cuffie Bluetooth, 10 ore di chiamate Bluetooth

HUAWEI WATCH GT 2 Pro sarà disponibile in Italia a partire da 299,90 euro in due varianti colori: Night Black per l’edizione Sport e Nebula Grey per la versione classica.