Iliad Flash 100: come attivarla e quando scade

Iliad ha promosso oggi tramite la propria pagina Facebook la nuova offerta Flash 100. Lo spot, nel quale è presente anche il CEO Benedetto Levi (prima impersonato da un bambino, poi in prima persona), specifica cosa preveda l’offerta (temporanea): in 9,99 euro al mese sono inclusi minuti illimitati, Sms illimitati e 100 Giga di traffico. In realtà, anche se lo spot pubblicitario è stato lanciato solo oggi, la nuova promozione è già attivabile dal 17 settembre e lo sarà per un periodo limitato. Salvo eventuali proroghe, Flash 100 si potrà sottoscrivere al massimo fino alle ore 15:00 del 15 ottobre 2020.

Iliad Flash 100: l’offerta in dettaglio

Iliad Flash 100 costa 9,99 euro al mese per sempre ed include:

– Minuti illimitati verso fissi e mobili in Italia;

– Chiamate illimitate verso fissi e mobili in Italia;

– Minuti e SMS illimitati + 5GB dedicati in roaming Europa (verifica sul sito ufficiale i Paesi supportati);

– Minuti illimitati verso fissi e mobili internazionali (oltre 60 destinazioni, verso fissi in Europa e fissi e mobili in USA, Canada);

– 100 GB in 4G/4G+ (superati i 100GB, previo espresso consenso, continui a navigare a 0,90€ / 100MB).

L’offerta Flash 100 di Iliad può essere attivata sul sito ufficiale dell’operatore, nei corner e negli store tramite le Simbox con carta di credito, mentre in contanti è possibile ottenere la Sim negli Iliad Point, presso i punti Snaipay come tabaccherie, edicole e bar. Sono inclusi nell’offerta anche i seguenti servizi: Mi richiami, hotspot, controllo credito residuo, segreteria telefonica e portabilità del numero.

Le altre promozioni Iliad

La nuova offerta non cancella le altre proposte di Iliad, che rimangono attivabili come sempre: Iliad Giga 50 (50 Giga, minuti e SMS illimitati a 7,99 euro al mese), Iliad Giga 40 (40 Giga, minuti ed SMS illimitati a 6,99 euro al mese) e Iliad Voce (40 Mega, minuti ed SMS illimitati a 4,99 euro al mese).

