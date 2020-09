Amazon presenta i nuovi Echo e Echo Dot

Redazione Webnews,

I dispositivi Echo di Amazon sono tra i prodotti più venduti del settore, merito del prezzo assolutamente accessibile, la semplicità di utilizzo e le potenzialità infinite. Nonostante l’enorme successo, però, anche per gli Echo ed Echo Dot era giunto il momento di un aggiornamento e quello che ha fatto Amazon è stata una piccola rivoluzione.

Le nuove versioni di Echo ed Echo Dot hanno un inedito design sferico con finitura in tessuto in tre diverse colorazioni per adattarsi ad ogni ambiente. Alla base si trova un anello luminoso a LED che si illumina quando Alexa è in funzione.

Il dispositivo, che mantiene il prezzo del vecchio Echo, porta con sé alcune delle caratteristiche premium di Echo Plus, a cominciare da un audio migliorato: un woofer da 3” (76 mm) e due tweeter (20 mm/0,8”) forniscono un suono stereo Dolby da un unico dispositivo con alti nitidi, medi dinamici e bassi profondi. Non solo: il nuovo Echo automaticamente l’acustica del tuo spazio e ottimizza la riproduzione audio.

La versione più economica, il nuovo Echo Dot, presenta lo stesso design sferico e lo stesso rivestimento in tessuto, ma nonostante la sua compattezza è dotato di un potente altoparlante frontale da 41 mm che riproduce voci nitide e bassi bilanciati per un audio pieno in qualsiasi stanza della casa.

Alla versione base è affiancato Echo Dota con orologio, che oltre alle caratteristiche di Echo è dotato di un display LED per controllare velocemente l’ora, la temperatura esterna, i timer e le sveglie.

I due nuovi dispositivi possono essere pre-ordinati a partire da oggi, ma le spedizioni inizieranno il 22 ottobre prossimo.