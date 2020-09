Samsung Galaxy S20 Fan Edition: specifiche e prezzo

Redazione Webnews,

Il Galaxy S20 di Samsung è già un successo, ma le specifiche di primo piano e il prezzo da top di gamma non lo rendono un dispositivo adatto a tutte le tasche. Samsung, però, ha voluto pensare anche a chi non è disposto a spendere oltre mille euro per uno dispositivo ed ha lanciato anche in Italia una versione più economica ribattezzata Galaxy S20 Fan Edition (FE).

Il nuovo Galaxy S20 Fan Edition (FE) nasce con l’obiettivo di Samsung di per rendere accessibili le esperienze più all’avanguardia a un numero ancora più ampio di persone. Le caratteristiche distintive della serie Galaxy S20 sono state mantenute: display da 120Hz, fotocamera con intelligenza artificiale, processore avanzato, connettività ultra-veloce, batteria a lunga durata e memoria interna espandibile.

Cambiano, invece, i materiali. La scocca non è in vetro come quella del Galaxy S20+, mentre il display Super AMOLED X2 ha una dimensione di 6.5″ con una risoluzione inferiore: 2400 x 1080 pixels (404ppi) contro i 3200 x 1440 pixels (524ppi) del top di gamma. Stesso processore, ma memoria ridotta (6GB contro 8/12 GB).

La batteria da 4.500 mAh, la stessa di Galaxy S20, assicura una durata per tutto il giorno ed è compatibile con la Ricarica Ultra-veloce.

Galaxy S20 Fan Edition, o Galaxy S20 FE, sarà in vendita in Italia a partire dal 2 ottobre prossimo in due diverse versioni, quella 4G con un prezzo di 699 euro e quella con modulo 5G a partire da 769 euro. Sei le colorazioni disponibili: Cloud Navy, Cloud Red, Cloud Lavender, Cloud Mint, Cloud White e Cloud Orange.