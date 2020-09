Amazon Prime Day 2020 il 13 e 14 ottobre: è ufficiale

Redazione Webnews,

L’ufficialità è arrivata. L’attesissimo Prime Day 2020 di Amazon, slittato di qualche settimana a causa dell’emergenza sanitaria, si terrà il 13 e il 14 ottobre prossimi e si preannuncia ricco di sconti da capogiro come mai prima d’ora, con oltre 1 milione di offerte tra le varie categorie di prodotti.

Amazon, però, ci ha ormai abituato a grandi sorprese e per accompagnarci al Prime Day ha programmato una serie di offerte sconti che, almeno in parte, puntano a sostenere le piccole e media imprese. Il colosso dell’e-commerce ha annunciato l’investimento di 85 milioni di euro in promozioni speciali durante il Prime Day e la stagione natalizia. Il risultato è un win-win per le PMI e gli stessi utenti che decideranno di effettuare gli acquisti.

85 milioni di euro per le PMI

A partire da oggi e fino al 12 ottobre prossimo, alla vigilia del Prime Day 2020, chi spenderà almeno 10 euro su una selezione di prodotti di piccole e medie imprese disponibili su Amazon.it, riceverà un buono promozionale da 10 euro da utilizzare durante Prime Day.

L’elenco dei prodotti di piccole e medie imprese validi per ricevere i 10 euro di buono sconto è disponibile a questo indirizzo. Gli acquisti devono essere effettuati entro il 12 ottobre prossimo e il buono sconto di 10 euro sarà aggiunto automaticamente al vostro account subito dopo aver perfezionato l’acquisto e potrà essere utilizzato esclusivamente tra il 13 e il 14 ottobre, durante il Prime Day 2020.

Prime Day 2020: le offerte iniziano già oggi

Con Amazon le offerte sono all’ordine del giorno e, in attesa del Prime Day 2020, il colosso dell’e-commerce ha già fatto partire una serie di sconti nelle seguenti categorie: giochi, TV, elettronica, moda, bellezza, casa e cucina e dispositivi Amazon.