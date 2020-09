Carta del Docente: attivato il bonus per il 2020/2021

Redazione Webnews,

Anche quest’anno, per il quarto anno consecutivo, viene attivato il bonus di 500 euro che i docenti italiano possono utilizzare per l’anno scolastico 2020/2021 per attività di aggiornamento e qualificazione professionale.

La Carta del Docente per il nuovo anno scolastico è già stata attivata ed è sufficiente collegarsi a questo indirizzo ed entrare utilizzando la propria utenza SPID. Una volta effettuato il login si accede al proprio borsellino elettronico e da lì si può avviare la procedura di creazione dei buoni da utilizzare poi per l’acquisto di prodotti o per il pagamento di corsi, attività e visite culturali.

Carta del Docente 2020/2021. Cosa si può acquistare

libri e testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all’aggiornamento professionale;

hardware e software;

iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca;

iscrizione a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale;

titoli di accesso per rappresentazioni teatrali e cinematografiche;

titoli per l’ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo;

iniziative coerenti con le attività individuate nell’ambito del piano triennale dell’offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione, di cui articolo 1, comma 124, della legge n. 107 del 2015(Buona Scuola).

Carta del Docente 2020/2021. Come creare un buono

La procedura per la creazione di un buono è rapida e semplice da seguire:

Vai alla pagina “crea buono” accessibile dal Menu;

Scegli se acquistare di persona o online presso un esercente o un ente di formazione aderente all’iniziativa e il bene/servizio che desideri acquistare;

Inserisci l’importo del buono corrispondente al prezzo del bene o servizio che vuoi acquistare;

Il buono creato è accompagnato da un codice identificativo (QR code, codice a barre e codice alfanumerico) che potrà essere salvato sul proprio dispositivo o stampato per essere utilizzato online o presentato all’esercente o ente aderente all’iniziativa.

Il Ministero dell’Istruzione ha confermato inoltre che è stata prorogata fino al 31 dicembre 2020 la possibilità di acquistare dispositivi hardware finalizzati all’aggiornamento professionale, anche per organizzare una didattica a distanza, come webcam e microfoni, penne touch screen, scanner e hotspot portatili.