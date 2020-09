Facebook vorrebbe Messenger di default su iOS

Matteo Tontini,

Facebook vuole che gli utenti siano in grado di scegliere Messenger come app di messaggistica predefinita su iOS, secondo quanto riportato da The Information. A quanto pare, Facebook avrebbe tentato per anni di convincere Apple a consentire agli utenti di scambiare l’app di messaggistica predefinita con Messenger. Ora che iOS 14 permette loro di selezionare browser e app di posta elettronica alternativi a quegli preimpostati dall’azienda, Facebook rinnova la sua richiesta.

Stan Chudnovsky, VP di Facebook, ha così dichiarato a The Information:

Riteniamo che le persone dovrebbero essere in grado di scegliere diverse app di messaggistica e selezionare l’impostazione predefinita sul proprio telefono. In generale, tutto si sta muovendo in questa direzione.

Messenger probabilmente non è l’opzione migliore per messaggiare, ma la possibilità di scegliere l’impostazione predefinita potrebbe consentire agli utenti di selezionare app che offrono un’esperienza migliore rispetto a Messenger o Messaggi di Apple.

Il sistema operativo mobile Android consente già agli utenti di scegliere la loro app di messaggistica preferita. Purtroppo, è difficile che Apple dia agli utenti questa possibilità: l’app Messaggi è ancora uno dei motivi per cui le persone acquistano hardware Apple e la società di Cupertino si affida ai messaggi crittografati per assicurarsi che la privacy degli utenti sia tutelata.

Tuttavia, non consentire agli utenti di scegliere la loro app di messaggistica predefinita potrebbe essere un ulteriore motivo di indagine per l’ente regolatore. La società sta affrontando crescenti critiche sulle tariffe dell’App Store ed è oggetto di molteplici indagini antitrust per via di “comportamenti monopolistici”.