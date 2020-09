TikTok: quanto vale la piattaforma?

Mirko Nicolino,

TikTok è attualmente uno dei social network più utilizzati al mondo. Ne consegue, che si tratti di un’attività molto remunerativa e il cui valore del brand è cresciuto in maniera esponenziale negli ultimi anni. Di conseguenza, è cresciuto anche il valore di ByteDance, colosso cinese proprietario della piattaforma e dell’app di TikTok. Secondo Bloomberg, la società cinese ha superato a maggio scorso i 100 miliardi di dollari: non essendo la società quotata in borsa, il valore è stato calcolato dagli analisti sulla base delle più recenti transazioni tra privati. In due anni, il valore di ByteDance è cresciuto del 33%.

Quanto vale la piattaforma di TikTok?

Ma quanto vale TikTok da solo? Ce lo dice la Top 100 BrandZ di Wpp e Kantar, che a luglio 2020 ha visto per la prima volta entrare in graduatoria l’app che dopo aver contagiato i giovani, ha preso sempre più piede tra gli over 35. In vetta a questa graduatoria si conferma anche per il 2020 Amazon: il colosso dell’ecommerce è cresciuto del 32% raggiungendo un valore di 415,9 miliardi di dollari. Alle spalle della società di Jeff Bezos troviamo in ambito informatico Apple, Microsoft e Google. Il valore totale dei brand presenti nella top 100 ha raggiunto quota 5.000 miliardi di dollari, con un incremento del 5,9% nonostante i mesi difficili della pandemia.

La migliore new entry della top 100 2020

Insomma, il lockdown ha rallentato la crescita del settore, ma non lo ha fermato, anche per via dei tanti servizi informatici che nel periodo di chiusura totale si sono rivelati letteralmente vitali. Soprattutto social network, software di messaggistica e servizi per la produttività personale e aziendale. La categoria “media & entertainment” rappresenta una fetta importante tra i top brand mondiali, con un valor complessivo di 542,6 miliardi di dollari. Calano Facebook e Disney in questo segmento, tra i cinque brand che entrano nella top 100, l’ascesa più importante è quella di TikTok. Il servizio di condivisione video divertenti si attesta al 79° posto con un valore del brand stimato in 16,9 miliardi di dollari. Per farsi un’idea, basti pensare che nella classifica generale, TikTok è la migliore delle new entry. Le altre sono UnitedHealthcare (86° posto con 15,8 miliardi di dollari), Bank of China (97°, 13,7 miliardi di dollari), Lancôme (98°) e Pepsi (99°).