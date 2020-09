David Attenborough da record su Instagram

Redazione Webnews,

Il divulgatore scientifico per eccellenza (non ce ne vogliano Piero e Alberto Angela) è sbarcato su Instagram e in pochissimo tempo si è già portato a casa un vero e proprio record. David Attenborough, classe 1926, è entrato nel Guinness World Record per aver raggiunto 1 milione di follower su Instagram in appena 4 ore e 44 minuti.

Il record precedente spettava ad un altro personaggio molto amato dal pubblico e sbarcato tardivamente su Instagram: l’attrice statunitense Jennifer Aniston, giunta su Instagram nell’ottobre 2019. Prima di lei il record è stato detenuto anche da David Beckham e Papa Francesco.

Nessuno, però, è riuscito a fare come Sir David Frederick Attenborough. 5 condivisioni in pochi giorni per promuovere il nuovo show di Netflix, David Attenborough: A Life on Our Planet, da lui narrato con quell’inconfondibile stile che in oltre 70 anni di carriera lo hanno reso uno dei personaggi più amati al Mondo.

Al momento il profilo Instagram di David Attenborough, che potete seguire cliccando qui, conta oltre 4.7 milioni di follower e il numero è destinato a salire vertiginosamente nei prossimi giorni e nelle prossime settimane. Tra i suoi follower, tra l’altro, c’è anche la già citata Jennifer Aniston, che oggi gli ha passato lo scettro nel Guinness dei Primati.

David Attenborough: A Life on Our Planet. Il trailer