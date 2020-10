Surface Laptop Go: Microsoft sfida i Chromebook

Redazione Webnews,

La famiglia Surface si allarga. Microsoft ha svelato oggi il laptop Surface più economico di sempre, Surface Laptop Go, che punta a sfidare i vendutissimi e versatili Chromebook della concorrenza e a portare in casa Microsoft anche gli utenti che non necessitano di caratteristiche da top di gamma e cercano un dispositivo economicamente più accessibile.

Surface Laptop Go racchiude tutte le caratteristiche più amate della linea Surface Laptop in un device più piccolo ed economico che presenta il perfetto equilibrio tra stile, performance, durata e leggerezza: display touchscreen PixelSense da 12.4”, ampio trackpad di precisione e tastiera full-size con una corsa dei tasti di 1,3mm che assicura un’esperienza di digitazione precisa e confortevole.

Sotto la scocca in elegante colorazione platino troviamo specifiche di tutto rispetto: processore Intel i5 Quad-Core di decima generazione, fino a 16GB di RAM e 256GB di spazio di archiviazione, ma anche una capiente batteria che assicura fino a 13 ore di utilizzo con una sola carica. Completano il pacchetto una fotocamera HD integrata da 720p, microfoni Studio, speaker Omnisonic e tecnologia Dolby Audio.

E il prezzo? A partire da 649 euro. Surface Laptop Go sarà disponibile in Italia a partire dal 12 novembre prossimo, ma i pre-ordini possono essere già fatti direttamente dal Microsoft Store.

Surface Laptop Go: la scheda tecnica

Sistema operativo : Windows 10 Home in S mode4 Microsoft 365 Fam

: Windows 10 Home in S mode4 Microsoft 365 Fam Display : 12.45″ PixelSense (1536 x 1024 pixel)

: 12.45″ PixelSense (1536 x 1024 pixel) Dimensioni : 278.18mm x 205.67mm x 15.69mm

: 278.18mm x 205.67mm x 15.69mm Peso : 1,10 kg

: 1,10 kg Processore : Intel i5 Quad-Core di decima generazione

: Intel i5 Quad-Core di decima generazione Memoria : fino a 16 GB di RAM

: fino a 16 GB di RAM Archiviazione : 64 GB (fino a 256 GB)

: 64 GB (fino a 256 GB) Fotocamera principale: 720p HD