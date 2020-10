Pikuniku gratis per PC: link al download

Matteo Tontini,

Ogni settimana, Epic Games regala titoli a coloro che possiedono un account sul suo negozio digitale. Stavolta è il turno di Pikuniku, un prodotto indie coloratissimo che potrebbe stuzzicare la curiosità di molti.

Per chi non lo sapesse, si tratta di un puzzle adventure dal team franco-britannico Sectordub e pubblicato da Devolver Digital il 24 gennaio 2019. L’obiettivo del giocatore è quello di aiutare bizzarri personaggi a superare una serie di avversità e scoprire una cospirazione, per dare il via a una mini-rivoluzione dai risvolti divertenti. Si tratta di un’eccentrica stramberia, ma per molti potrebbe risultare adorabile grazie al particolare stile artistico e alla sua immediatezza.

Come scaricare Pikuniku gratis per PC

Effettuare il download di Pikuniku da Epic Games Store è piuttosto semplice. Basta accedere al proprio account (o crearne uno per l’occasione) e dirigersi alla pagina del gioco sul negozio digitale. A questo punto, non resta che premere il pulsante Ottieni sulla destra per riscattare il titolo. In questo modo, il prodotto sviluppato da Sectordub finirà nella libreria digitale dell’utente e sarà suo per sempre.

Val la pena sottolineare che l’offerta sarà valida solo fino alle 17:00 del 8 ottobre, dopodiché il gioco tornerà al suo prezzo di listino (ovvero 12,99 euro). È quindi consigliabile affrettarsi per evitare di lasciarsi sfuggire questa occasione, che potrebbe allettare tutti gli appassionati di puzzle game.

Inoltre, Epic ha rivelato quali saranno i due giochi gratuiti della prossima settimana: il bellissimo ABZU, che permetterà di esplorare i fondali marini, e Rising Storm 2: Vietnam, FPS piuttosto valido per gli appassionati di guerra.