Numero Verde SPID: contatto e orari

Redazione Webnews,

Il Sistema Pubblico di Identità Digitale, o SPID per comodità, è ormai diventato fondamentale per una serie di attività della Pubblica Amministrazione e non solo. I vantaggi sono molteplici e, soprattutto nel periodo di pandemia che stiamo vivendo, evitare spostamenti inutili quando possiamo fare le stesse cose da casa, semplicemente accedendo ad internet.

Una volta che si è in possesso dello SPID ci si può muovere liberamente e velocemente tra i servizi della Pubblica Amministrazione, ma cosa succede se ci sono problemi con lo SPID? A chi ci si deve rivolgere per ottenere l’assistenza? La risposta è variabile.

A seconda del metodo con cui avete ottenuto lo SPID cambierà anche il numero a cui chiedere assistenza e il modo in cui questa assistenza può essere contattata. È bene che abbiate a mente, quindi, con quale identity provider avete verificato la vostra identità e ottenuto il nuovo strumento di identificazione online.

Il modo più veloce ed utilizzato per richiedere lo SPIN è senza dubbio rivolgersi a Poste Italiane, quindi in caso abbiamo necessità di assistenza il numero da chiamare è lo 803.160, gratuito sia da rete fissa che rete mobile e disponibile 24 ore su 24 per la richiesta di sospensione delle credenziali e dalle 8:00 alle 20:00 dal lunedì al sabato per tutte le altre esigenze.

E gli altri provider? Ecco un elenco dei numeri da chiamare per ricevere assistenza con lo SPID:

Aruba : 0575.0504 (attivo 24 h su 24, 7 giorni su 7)

: 0575.0504 (attivo 24 h su 24, 7 giorni su 7) Infocert : 06.54641489 (attivo dal lunedì al venerdì dalle 8:30 alle 19.00)

: 06.54641489 (attivo dal lunedì al venerdì dalle 8:30 alle 19.00) Intesa (An IBM Company) :800 80.50.93 (dal lunedì al venerdì dalle 8:30 alle 19:00)

:800 80.50.93 (dal lunedì al venerdì dalle 8:30 alle 19:00) Namirial : 071.63494 (attivo dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 11.00 e dalle 15:00 alle 19:00)

: 071.63494 (attivo dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 11.00 e dalle 15:00 alle 19:00) Sielte : 095.7171301 – dal lunedì al sabato dalle 9:00 alle 18:00

: 095.7171301 – dal lunedì al sabato dalle 9:00 alle 18:00 SpidItalia Register.it : 035 578 7979 (tutti i giorni dalle 9.00 alle 18.00)

: 035 578 7979 (tutti i giorni dalle 9.00 alle 18.00) Lepida: 800.44.55.00