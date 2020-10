SPID: a chi richiederlo, tutti i service

Redazione Webnews,

Il Sistema Pubblico di Identità Digitale, o SPID, è diventato fondamentale per una serie di attività della Pubblica Amministrazione e non solo e a partire dal 1° marzo 2021 diventerà l’unico strumento per accedere a quei servizi che fino ad oggi potrebbero aver richiesto dei semplici dati di accesso, come nome utente, password e PIN.

Entro qualche mese, insomma, essere in possesso delle credenziali SPID diventerà essenziale. Come fare per richiedere le credenziali SPID e farsi trovare pronti quando il loro utilizzo diventerà obbligatorio? Ad oggi sono molteplici i modi per farne richiesta, a cominciare dal rivolgersi a Poste Italiane che offre gratuitamente il servizio sia online che recandosi in ufficio postale.

A fornire le credenziali SPID sono i cosiddetti identity provider, 9 in totale al momento della stesura di questa mini-guida. Di seguito vi forniamo le indicazioni per rivolgervi a ciascuno degli identity provider accreditati, così da permettervi la creazione delle vostre credenziali SPID in modo rapido e sicuro.

SPID, gli identity provider accreditati

(l’elenco completo è aggiornato ad ottobre 2020)

Aruba PEC

INTESA

InfoCert

Lepida S.c.p.A.

Namirial S.p.A.

Poste Italiane

Register

Sielte S.p.A.

TI Trust Technologies S.r.l.

I contatti per l’assistenza per lo SPID

Ecco, invece, l’elenco dei numeri da chiamare per ricevere assistenza con lo SPID:

Aruba : 0575.0504 (attivo 24 h su 24, 7 giorni su 7)

: 0575.0504 (attivo 24 h su 24, 7 giorni su 7) Infocert : 06.54641489 (attivo dal lunedì al venerdì dalle 8:30 alle 19.00)

: 06.54641489 (attivo dal lunedì al venerdì dalle 8:30 alle 19.00) Intesa (An IBM Company) :800 80.50.93 (dal lunedì al venerdì dalle 8:30 alle 19:00)

:800 80.50.93 (dal lunedì al venerdì dalle 8:30 alle 19:00) Namirial : 071.63494 (attivo dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 11.00 e dalle 15:00 alle 19:00)

: 071.63494 (attivo dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 11.00 e dalle 15:00 alle 19:00) Sielte : 095.7171301 – dal lunedì al sabato dalle 9:00 alle 18:00

: 095.7171301 – dal lunedì al sabato dalle 9:00 alle 18:00 SpidItalia Register.it : 035 578 7979 (tutti i giorni dalle 9.00 alle 18.00)

: 035 578 7979 (tutti i giorni dalle 9.00 alle 18.00) Lepida: 800.44.55.00