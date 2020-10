Quali giochi per PS4 non saranno compatibili con P5S?

Redazione Webnews,

L’annuncio della nuova ed attesissima PlayStation 5 è stato accompagnato dalla conferma della retrocompatibilità della potente console di ultima generazione coi videogiochi rilasciati per PlayStation 4. Quasi tutti i videogiochi per PS4 potranno essere giocati, e per ovvi motivi non potranno sfruttare le altissime specifiche della nuova console, su PlayStation 5, ma come accade sempre ci sono le eccezioni alla regola.

Oggi, dopo settimane di attesa, Sony ha ufficializzato l’elenco dei videogiochi per PlayStation 4 che non potranno essere giocati su PlayStation 5. La lista, per fortuna, non è molto lunga:

DWVR

Afro Samurai 2 Revenge of Kuma Volume One

TT Isle of Man – Ride on the Edge 2

Just Deal With It!

Shadow Complex Remastered

Robinson: The Journey

We Sing

Hitman Go: Definitive Edition

Shadwen

Joe’s Diner

La buona notizia, però, che è i titoli non inclusi in questa lista potranno essere giocati senza particolari problemi anche su PlayStation 5. Non solo. Sony ha confermato che sarà possibile trasferire tramite Wi-Fi i salvataggi da PS4 a PS5, così da non dover iniziare dall’inizio i titoli già iniziati su PlayStation 4 e che si intende proseguire sulla nuova console.